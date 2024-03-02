31 Mart’ın seçmen profili netleşti! 61,4 milyon sandık başına gidecek! Seçimin kaderini onlar belirleyecek





KADINLAR ÇOĞUNLUK:

Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti. Buna göre seçmenin yüzde 50.9'u kadın (31 milyon 85 bin), yüzde 49.1'i erkek (30 milyon 356 bin) .





1 MİLYON YENİ SEÇMEN:

31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 1 milyon 32 bin.





75 YAŞ ÜSTÜ:

75 yaş üstündeki seçmen sayısı 3 milyon 395 bin.





ENGELLİ VATANDAŞ:

Seçimlerde ortopedik ve görme engelli 981 bin 655 seçmen sandık başına gidecek.





ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM:

30 büyükşehirde 47 milyon 867 bin 113, 51 ilde de 13 milyon 563 bin 820 seçmen oy kullanacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN