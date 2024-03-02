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31 Mart'ın seçmen profili netleşti! 61,4 milyon sandık başına gidecek! Seçimin kaderini onlar belirleyecek

Yerel seçimde oy kullanacak seçmenlerin profili netleşti. 1 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı seçimde, seçmenin yüzde 50.9'u kadın, yüzde 49.1'i ise erkek.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 09:17 Güncelleme 02 Mart 2024, 09:17
31 Mart’ın seçmen profili netleşti! 61,4 milyon sandık başına gidecek! Seçimin kaderini onlar belirleyecek

31 Mart'ta sandıklara gidip oy kullanacak seçmenlerin profili netleşti. 1 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Kadın seçmen sayısı ise erkekleri geçti.


Seçmenin yüzde 50.9'u kadın, yüzde 49.1'i erkek. Resmi verilere göre sandık başına gidecek seçmen ve bunların Türkiye geneline dağılımları şöyle:



61.4 MİLYON SEÇMEN:
Yerel seçimde oy kullanma hakkı bulunan toplam seçmen sayısı yaklaşık 61.4 milyon.



KADINLAR ÇOĞUNLUK:
Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti. Buna göre seçmenin yüzde 50.9'u kadın (31 milyon 85 bin), yüzde 49.1'i erkek (30 milyon 356 bin) .



1 MİLYON YENİ SEÇMEN:
31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 1 milyon 32 bin.



75 YAŞ ÜSTÜ:
75 yaş üstündeki seçmen sayısı 3 milyon 395 bin.



ENGELLİ VATANDAŞ:
Seçimlerde ortopedik ve görme engelli 981 bin 655 seçmen sandık başına gidecek.



ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM:
30 büyükşehirde 47 milyon 867 bin 113, 51 ilde de 13 milyon 563 bin 820 seçmen oy kullanacak.

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