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Başkan Erdoğan'dan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıkta devrim gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik." dedi. Toplam 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 09:44 Güncelleme 02 Mart 2024, 18:08
Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

▶️ Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Antalyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde görev yapacak personele kolaylıklar diliyorum. Hastanemizde dertlerine derman arayacak vatandaşlarımıza şimdiden Allah'tan şifa diliyorum.

Başkan Erdoğan dev hastaneyi hizmete aldıBaşkan Erdoğan dev hastaneyi hizmete aldı


SAĞLAM GİRENİN HASTA ÇIKTIĞI KÖHNE DÜZENİ DEĞİŞTİRDİK

Eğitim ve sağlık alanlarında 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik.

Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye... Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin elbette eksiklikleri çıkabilir. Vatandaşlarımızın kimi serzenişlerinin farkındayız. Bunları da en kısa sürede bitireceğiz.

CHP'YE TEPKİ: BUNLAR YALAN İFADELER

Tabelalarda "Herkesin Başkanı" ifadesi, kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru düzgün havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez.

Hastanelerle ilgili rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Açılışını yaptığımız bu muhteşem şehir hastanemizin, sadece Antalya'nın değil, buraya gümbür gümbür turistler tedaviye gelecektir. Hayırlı olsun diyorum.

1500 YATAK, 246 YOĞUN BAKIM YATAĞI, 43 AMELİYATHANE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün açılan ve vatandaşların '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca paylaştı: Antalya Şehir Hastanemiz açılıyor

Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.

Buna göre, toplam 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

Binanın en öne çıkan özelliklerinden biri ise 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde bir depremde bile en küçük sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi.

İzolatörler binayı dört yana 32'şer santim esneterek sarsıntının etkisini en aza indirgiyor.


Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC , 13 röntgen, 3 MR, 3 BT, 3 anjiyo, 1 PET-CT ve 2 SPECT-CT cihazı bulunuyor.

10 bin 357 metrekare acil servis alanı olan hastanede toplam 2 bin 929 araçlık da açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Cumhur İtifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan TütüncüCumhur İtifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü

Antalya Şehir Hastanesi'nin CHP'li büyükşehir belediyesinin yapmadığı 7 bağlantılı yolunu şu an Kepez belediye başkanı olan ve Cumhur İtifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü açtı.


7 YILDA 24 ŞEHİR HASTANESİ TAMAMLANDI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı.

Sağlık konusunda dünyanın referans aldığı bir ülke konumuna gelen Türkiye bu alanda altın çağını yaşıyor. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi tam 7 yıl önce 25 Ocak 2017'de açıldı. O günden bu yana 7 yıl gibi kısa bir sürede 23 şehir hastanesi hizmete açıldı. Ülke genelinde Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazil Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hizmet veriyor. Yapımı tamamlanan ancak resmi açılışı bugün Başkan Erdoğan tarafından yapılacak olan bin 100 yataklı Antalya Şehir Hastanesi de hasta kabulüne başladı.

10 HASTANE YOLDA
Yapımı büyük oranda tamamlanan Kütahya Şehir Hastanesi açılış için gün sayarken, yine inşaatları büyük oranda tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve Sakarya Şehir Hastanesi'nin bu yılın ikinci yarısında, yüzde 54'ü tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin bu yılın sonunda açılması bekleniyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi, Trabzon Şehir Hastanesi ve deniz dolgusu üzerine yapılan Rize Şehir Hastanesi'nin de 2025, Denizli Şehir Hastanesi'nin de 2026'da tamamlanması planlanıyor.

34 ŞEHİR HASTANESİ HİZMET VERECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 10 şehir hastanesinin de açılmasının ardından, toplam 34 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 20 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 34 şehir hastanesi, 44 binden fazla yatak kapasitesine ulaşacak.

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