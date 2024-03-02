Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhur’un İttifakı’nın Trakya’da hedefi 3’te 3! Başkan adaylarına sahada büyük ilgi

Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut "Trakya seçmeninde bir bezginlik var. Seçmen, hizmetsizlikten şikâyet ediyor. Mevcut yönetimin bahanelerle hizmet etmediğinden şikâyetçiler. Bazı değerlerimizin arkasına saklanıp onun üzerinden prim yapıp seçim kazanma döneminin son bulacağına inanıyorum. Milletin de artık kendi duygularıyla oynandığının farkına vardığını düşünüyorum. Seçmen, çalışan, eser ve hizmet üreten başkan istiyor. Algı oyunları devreye girmediği müddetçe başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba , hane hane dolaşarak projeleri tüm Edirnelilerin isteklerine göre hazırladıklarını ifade etti: "Esnafımızın sesine kulak verdik, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ettik, gençlerimizle kadınlarımızla sohbet ettik. Hep birlikte sorunları ve çözümleri tespit ettik. Dertlerine derman, beklentilerine cevap olmak için herkesi kucaklayarak projeleri hazırladık. Her mahalleye bir kreş açacağız. İki aydan beri aileleri ziyaret ediyorum, aileler 'başkanım park olsa, kreş olsa bir de yollarımız olsa' diyor. Özellikle annelerin serzenişleriyle karşılaştım. Onlara söz veriyorum hepsini yapacağız. Öğrencilere ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacağız."

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba

ALT YAPI YOK

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel dev bütçeye rağmen kentte yapılmayanları anlattı:

Şehrimiz Avrupa ile Asya'nın merkezinde köprü görevi görüyor. Tarımı, sanayisi, turizmi var. Şehrimizin bugünkü bütçesi 10 milyar lira. Devasa bütçeye sahip olmasına rağmen vatandaşımız bu bütçenin karşılığını hizmet olarak alamadı. Türkiye'nin en pahalı ve en kirli suyunu tüketen büyükşehiriz. Tekirdağ'da sular içilecek, hatta kullanılacak konumda değil. Birçok ilçede ikinci katlara sular çıkmıyor. Sadece bir ilçede yıllık ortalama 10 bin noktada boru patlağı oluyor, altyapı hiç yok. Tüm bu sorunların hızlıca çözüme kavuşması gerekiyor. Deprem bölgesindeyiz ve acil dönüşüm yapılması gereken 220 bin binamız var. Tekirdağ, belediyecilik hizmeti, yol, vizyoner proje ve alt yapı anlamında çok geriden gidiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gönül belediyeciliğinin uygulandığı birçok belediyede artık hızlı trenler konuşulurken Tekirdağ'da hala kapalı otobüs durakları olsun mu olmasın mı, duraklarda tabure olsun mu olmasın mı, bunu tartışıyoruz. Aradaki vizyon farkı bu kadar uçuk.