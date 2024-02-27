Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ canlı yayında müjdeleri sıraladı: 50 bin sosyal konut

"Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde biz de İzmir'de 4,5 milyon hemşerimizin tamamını kucaklayacağız diyoruz. Ben de İzmir'in tamamını gezdiğimde ilk günden itibaren parti logosu kullanmadım. İzmir sokaklarını gezerken aslında gündem olmadı CHP yöneticileri bunu gündem yaptı. Çoğu hemşerim bana bunu kullanmadığım için teşekkür etti. Parti ile de bir problemim yok, partimizde benim bu yapmış olduğumu problem yapmıyor CHP yöneticileri sadece problem yapıyor.



"MERKEZİ YÖNETİMLE İLGİLİ BİR TALEP GELDİYSE KENARA KOYMADIK, ÇÖZDÜK"

CHP'li belediyelerden merkezi yönetimle ilgili bir talep gelmişse ve o talep çözülebilir makul bir talepse bunu hiç kenara koymadık, çözdük. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer 2019'da göreve geldiğinde Konak Tüneli'nden dolayı 'Yeşillik Caddesi'ni büyükşehir ağına alırsak biz burada battı çıktı veya köprülü kavşak yapacağız' dedi. Biz bunun karayollarından, Ulaştırma Bakanlığından Büyükşehir ağına geçmesini sağladık.

Şimdi Tunç Beye sorsak, 'Hamza Bey size belediye başkanlığınız döneminde destek oldu mu?' desek 'Oldu' der mi diyorsunuz?

Oldu der. Zaten bu herkesin yapacağı bir şey değil, sağ olsun biz bunları yaptığımızda Twitter'dan da teşekkürde bulundu. Belediye meclis toplantısında da bir yayında da ismimizi ifade ederek teşekkür etti.



"ULAŞIMI İLK SIRAYA KOYDUK"

Ben normalde sıralamayı daha farklı yapardım. 11 başlık koyduk. Sıralamayı daha farklı yapmak isterdim. Ben önce çevreden başlamak isterdim ya da önce kentin ekonomisini nasıl büyüteceğimden başlamak isterdim ama benim yapmış olduğum sıralama şehrin sorunlarının aciliyetine göre ve şehre göre yaptığım sıralama. Onun için ulaşımı, trafiği 1. sıraya koyduk. 2. planda bizim trafiği çözmemiz için kesinlikle yeni çevre yolunu yapmamız lazım.