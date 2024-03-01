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CHP panikte! Mansur Yavaş belediye personeline görev değil trollük yaptırıyor... Turgut Altınok'u hedef alan kirli algı oyunu çöktü

Mansur Yavaş'ın kirli algı oyunu çöktü... Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in aynı zamanda CHP'de görevli olduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın seçim kaygısıyla belediye personellerine asli görevini yaptırmayıp sahada trollük yaptırması büyük tepki çekti. Öte yandan fondaş medyanın "Turgut Altınok esnaf ziyaretlerini basına kapalı yapıyor" yalanı da elinde patladı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:23 Güncelleme 01 Mart 2024, 17:26
CHP panikte! Mansur Yavaş belediye personeline görev değil trollük yaptırıyor... Turgut Altınok’u hedef alan kirli algı oyunu çöktü

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP ve yandaşı medya algı, manipülasyon ve kara propaganda çalışmalarına hız verdi.

Yavaş'ın kirli algı oyunu çöktü



Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane trollerinin Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yönelik İstanbul'da giriştiği iftira furyasının bir benzeri Ankara'da kayıtlara geçti.



HEM MANSUR YAVAŞ'IN ADAMI HEM DE CHP'DE GÖREVLİ
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı.

Şimşek'in ayrıca Mamak'ta CHP'nin SKM'sinde de görevli olduğu tespit edildi.



FONDAŞ MEDYANIN KİRLİ ALGISI ÇÖKTÜ
CHP medyası son günlerde Turgut Altınok'un esnaf ziyaretlerinde tepkilerle karşılaştığı gerekçesiyle, bu ziyaretlerin basına kapatıldığını iddia etti.



Altınok o iddiayla ilgili "Bir sürü yalan yanlış asparagas haberler çıktı. Korkacak veya saklayacak bir şeyimiz yok. Böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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