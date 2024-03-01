CHP panikte! Mansur Yavaş belediye personeline görev değil trollük yaptırıyor... Turgut Altınok’u hedef alan kirli algı oyunu çöktü





HEM MANSUR YAVAŞ'IN ADAMI HEM DE CHP'DE GÖREVLİ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı.



Şimşek'in ayrıca Mamak'ta CHP'nin SKM'sinde de görevli olduğu tespit edildi.