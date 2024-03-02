20 ilde eş zamanlı operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-23" operasyonları düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlamak bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri, yaklaşık 1 milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.