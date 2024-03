Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan anket açıklaması: Ne yapacaklarını şaşırdılar

Cumhur İttifakı 'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir televizyon programına çıkıp çıkmayacağına yönelik, "İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. İstanbul'un metrosunu konuşacaksak, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek" dedi.



"İSTANBUL'U GÖRMEYENLERİN BUGÜN İSTANBUL'U BİZİMLE KONUŞMAK İSTEMELERİ ÇAĞRISI SAMİMİ BİR ÇAĞRI DEĞİLDİR"

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bir basın mensubunun "Ekrem İmamoğlu ile bir TV programına çıkar mısınız" sorusuna, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'in ilk önce İstanbul'u görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. Eğer İstanbul'un sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil. İstanbul'un metrosunu konuşacaksak, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul'un geleceği adına vatandaşlarımızın bu sorunların çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler" dedi.