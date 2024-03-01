Şile’de AK Parti vizyonu! Belediye Başkanı İlhan Ocaklı projelerini açıkladı: Ağva ve Şile’ye yeni sanayi sitesi, Tabiat parkı projesi...

Şile Belediyesi tarafından Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi Şile İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, Büyük Birlik Partisi Şile İlçe Başkanı Birkan Ege, aday gösterilen Meclis Üyeleri, STK'lar, muhtarlar, Şileliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Kumla Şile İlçesini resmeden resim sanatı gösterimi, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 'nın memleket isterim şiirinin kendi sesinden okuduğu bir video gösterimi ve Başkan İlhan Ocaklı'nın bugüne kadar Şile'de yaptıkları projeler ve yeni projelerinin tanıtım videosuyla devam etti.





"EKONOMİMİZİ VE BÜTÇEMİZİ BÜYÜTTÜK"



Görevdeki 5 yılını değerlendiren Ocaklı, "5 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapıyoruz ve ülke olarak ve dünya olarak zor bir süreci geride bıraktık. Bütün bu zorluklara rağmen birçok yatırımları ilçemize kazandırdık ve vatandaşlarımıza hizmet ettik. Yeni dönemde de milletimiz takdir ederse 5 yıllık bu projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen bunların arkasına sığınmadık ve ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük. Biz Şile Belediyesi olarak ülkemizde yaşanan seller,orman yangınları gibi felaketlerde orada olduk ve görev aldık.Asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem felaketinde Şile Belediyesi olarak Antakya Küçükdalyan bölgesinde kurduğumuz Aşevimizde yaklaşık 1 yıl boyunca her gün 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek dağıttık ve her türlü yardım desteği sağladık.Orada küçük bir Şile Belediyesi kurduk ve yardım eli uzatan vatandaşlarımıza bizde elimiz uzattık onların yanında olduk Şile insanımızı orada temsil ettik. Aynı zamanda ilçemizde hizmetlerimiz kesintisiz devam etti" dedi.

Ocaklı, "5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Çünkü Şile Belediyesi vatandaşlarımıza 16 ayrı noktada insanımıza hizmet veriyor ve bir bölümü kiralık hepsini tek çatı altına topladık. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onlarında açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimize açılacak. Şile Bezi Dokuma Fabrikasını yaptık ve orada kadınlarımıza iş istihdamı sağlanacak ve Şile Bezi Şile'de dokunacak.Millet Parkımızın son aşamalarına geldik ve onuda kısa zaman sonra hayata geçireceğiz.Tüm bunları kendi ayakları üzerinde duran ve bütçesini 20 kat artıran, büyüyen Şile Belediyesi olarak birlikte yaptık" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN PATİHANE PROJESİ HAZIRLANDI



Yeni dönemde hayata geçirecekleri projelere değinen Ocaklı, "Sokak hayvanları için hazırlanan Patihane Projesi, bakıma muhtaç sokak hayvanlarının nitelikli koşullarda, doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tasarlandı. Hayvanseverlerin gelip bakıma muhtaç hayvanlarla ilgilenebilecekleri, onlarla zaman geçirebilecekleri besleyebileceği alanlar oluşturuldu. Proje ile hayvanlara daha sağlıklı ve korunaklı yaşam alanı sağlanırken, dışarıda oluşabilecek tehlikeli durumlar da bertaraf edildiğini vurguladı. Toplamda bin 550 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Patihane Projesi, tedavi ünitelerinin bulunduğu bakım merkezinin yanı sıra doğanın içine yayılan 65 adet yaşam ünitesinden oluşuyor. Özellikle belirtmek isterim ki Şile Belediyesi veterinerlik hizmetleri bünyesinde oluşturduğumuz sağlık bakım ünitesi,ameliyathane departmanı İstanbul ilçeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

İLKADIM OKUL ÖNCESİ GELİŞİM MERKEZİ PROJESİ



Ocaklı, çocukların okul öncesi eğitimlerinin önemine dikkat çekerek hazırladıkları İlkadım Okul Öncesi Gelişim Merkezi projesi, çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri özel bir merkez olarak tasarlandığına dikkat çekti.



Ocaklı, "Doğa dostu olarak kurgulanan fiziksel mekan, 1000 metrekare açık kullanım ve 1500 metrekare de kapalı kullanım alanından oluşacak. 20 derslik ve 300 çocuk kapasiteli olması ön görülen İlkadım Okul Öncesi Gelişim Merkezi'nde ayrıca özel gereksinimli çocuklarımız için de iki ayrı sınıf planlandı. Açık kullanım alanlarında yer alacak hobi bahçeleri ile bu merkezde eğitim alacak tüm çocuklara tarım kültürü de aşılanacak. Proje hem sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacak, hem de Şile'nin bu alandaki önemli bir ihtiyacını daha gidermiş olacak" dedi.

İMRENDERE YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI KURULUYOR



Ocaklı, "Şile İmrendere Mahallesi'nde, üreticilerin geleneksel tarım yöntemleriyle, tamamen atalık tohumlar kullanarak ürettikleri mahsullerin satışını yapabilecekleri 20 metrekarelik 5 adet satış ünitesinden oluşan İmrendere Yöresel Ürünler Pazarı kuracağız. Projesi kapsamında, geleneksel ve doğal ürünlerin, Şile Coğrafi işaretli Kestane Balı'nın, Kestane Balı Sirkesi'nin ve ekşi mayalı köy ekmeğimizin daha çok İstanbullu'ya ulaşmasını sağlayacak ekonomik ve kültürel bir ağ oluşturulmasını hedefliyoruz. Şile ve Ağva'da kapalı pazar yeri yapacağız" diye konuştu.