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Şile'de AK Parti vizyonu! Belediye Başkanı İlhan Ocaklı projelerini açıkladı: Ağva ve Şile'ye yeni sanayi sitesi, Tabiat parkı projesi...

AK Parti'nin Şile adayı olan mevcuttaki belediye başkanı İlhan Ocaklı, yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıkladı. "Şile'nin yıldızı yapacağımız bu projelerle daha da parlayacak" diyen Ocaklı, Ağva ve Şile'ye yeni sanayi sitesi kurulacağını söyledi. Programa AK Parti MYK üyeleri milletvekilleri, partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:27 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:29
Şile’de AK Parti vizyonu! Belediye Başkanı İlhan Ocaklı projelerini açıkladı: Ağva ve Şile’ye yeni sanayi sitesi, Tabiat parkı projesi...

Şile Belediyesi tarafından Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi Şile İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, Büyük Birlik Partisi Şile İlçe Başkanı Birkan Ege, aday gösterilen Meclis Üyeleri, STK'lar, muhtarlar, Şileliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Kumla Şile İlçesini resmeden resim sanatı gösterimi, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın memleket isterim şiirinin kendi sesinden okuduğu bir video gösterimi ve Başkan İlhan Ocaklı'nın bugüne kadar Şile'de yaptıkları projeler ve yeni projelerinin tanıtım videosuyla devam etti.



"EKONOMİMİZİ VE BÜTÇEMİZİ BÜYÜTTÜK"

Görevdeki 5 yılını değerlendiren Ocaklı, "5 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapıyoruz ve ülke olarak ve dünya olarak zor bir süreci geride bıraktık. Bütün bu zorluklara rağmen birçok yatırımları ilçemize kazandırdık ve vatandaşlarımıza hizmet ettik. Yeni dönemde de milletimiz takdir ederse 5 yıllık bu projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen bunların arkasına sığınmadık ve ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük. Biz Şile Belediyesi olarak ülkemizde yaşanan seller,orman yangınları gibi felaketlerde orada olduk ve görev aldık.Asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem felaketinde Şile Belediyesi olarak Antakya Küçükdalyan bölgesinde kurduğumuz Aşevimizde yaklaşık 1 yıl boyunca her gün 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek dağıttık ve her türlü yardım desteği sağladık.Orada küçük bir Şile Belediyesi kurduk ve yardım eli uzatan vatandaşlarımıza bizde elimiz uzattık onların yanında olduk Şile insanımızı orada temsil ettik. Aynı zamanda ilçemizde hizmetlerimiz kesintisiz devam etti" dedi.

Ocaklı, "5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Çünkü Şile Belediyesi vatandaşlarımıza 16 ayrı noktada insanımıza hizmet veriyor ve bir bölümü kiralık hepsini tek çatı altına topladık. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onlarında açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimize açılacak. Şile Bezi Dokuma Fabrikasını yaptık ve orada kadınlarımıza iş istihdamı sağlanacak ve Şile Bezi Şile'de dokunacak.Millet Parkımızın son aşamalarına geldik ve onuda kısa zaman sonra hayata geçireceğiz.Tüm bunları kendi ayakları üzerinde duran ve bütçesini 20 kat artıran, büyüyen Şile Belediyesi olarak birlikte yaptık" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN PATİHANE PROJESİ HAZIRLANDI

Yeni dönemde hayata geçirecekleri projelere değinen Ocaklı, "Sokak hayvanları için hazırlanan Patihane Projesi, bakıma muhtaç sokak hayvanlarının nitelikli koşullarda, doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tasarlandı. Hayvanseverlerin gelip bakıma muhtaç hayvanlarla ilgilenebilecekleri, onlarla zaman geçirebilecekleri besleyebileceği alanlar oluşturuldu. Proje ile hayvanlara daha sağlıklı ve korunaklı yaşam alanı sağlanırken, dışarıda oluşabilecek tehlikeli durumlar da bertaraf edildiğini vurguladı. Toplamda bin 550 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Patihane Projesi, tedavi ünitelerinin bulunduğu bakım merkezinin yanı sıra doğanın içine yayılan 65 adet yaşam ünitesinden oluşuyor. Özellikle belirtmek isterim ki Şile Belediyesi veterinerlik hizmetleri bünyesinde oluşturduğumuz sağlık bakım ünitesi,ameliyathane departmanı İstanbul ilçeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

İLKADIM OKUL ÖNCESİ GELİŞİM MERKEZİ PROJESİ

Ocaklı, çocukların okul öncesi eğitimlerinin önemine dikkat çekerek hazırladıkları İlkadım Okul Öncesi Gelişim Merkezi projesi, çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri özel bir merkez olarak tasarlandığına dikkat çekti.

Ocaklı, "Doğa dostu olarak kurgulanan fiziksel mekan, 1000 metrekare açık kullanım ve 1500 metrekare de kapalı kullanım alanından oluşacak. 20 derslik ve 300 çocuk kapasiteli olması ön görülen İlkadım Okul Öncesi Gelişim Merkezi'nde ayrıca özel gereksinimli çocuklarımız için de iki ayrı sınıf planlandı. Açık kullanım alanlarında yer alacak hobi bahçeleri ile bu merkezde eğitim alacak tüm çocuklara tarım kültürü de aşılanacak. Proje hem sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacak, hem de Şile'nin bu alandaki önemli bir ihtiyacını daha gidermiş olacak" dedi.

İMRENDERE YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI KURULUYOR

Ocaklı, "Şile İmrendere Mahallesi'nde, üreticilerin geleneksel tarım yöntemleriyle, tamamen atalık tohumlar kullanarak ürettikleri mahsullerin satışını yapabilecekleri 20 metrekarelik 5 adet satış ünitesinden oluşan İmrendere Yöresel Ürünler Pazarı kuracağız. Projesi kapsamında, geleneksel ve doğal ürünlerin, Şile Coğrafi işaretli Kestane Balı'nın, Kestane Balı Sirkesi'nin ve ekşi mayalı köy ekmeğimizin daha çok İstanbullu'ya ulaşmasını sağlayacak ekonomik ve kültürel bir ağ oluşturulmasını hedefliyoruz. Şile ve Ağva'da kapalı pazar yeri yapacağız" diye konuştu.



AĞVA VE ŞİLE'YE YENİ SANAYİ SİTESİ

İlhan Ocaklı, "Esnaflarımızı tek çatı altında ve daha verimli çalışmalarını düşünerek Ağva Mahallesi'nde, 10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Ağva Küçük Sanayi Sitesi, bölgedeki küçük sanayi işletmelerini bir araya getirerek bu işletmeler için nitelikli ve modern bir çalışma ortamı oluşturmayı amacımız. Projede, her biri 100 metrekare büyüklüğünde toplam 30 adet işyeri, sosyal tesis, geniş otopark alanı, rekreasyon ve peyzaj alanları ile bir ibadethane de yer alacak. Sanayi sitesi, bölgedeki küçük işletmelerin üretim kapasitelerini artırarak yerel ekonomiye canlılık kazandıracak ve işletmelerin daha etkin bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca Şile'de sanayi esnafımızın ekonomisine katkıda bulunup yerel işletmelere modern çalışma alanları sağlayacak projemiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmıştır.Yeni Şile Küçük Sanayi Sitesi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun sunduğu stratejik konum avantajını kullanarak, Gebze, Dilovası, Körfez ve Tuzla gibi önemli sanayi alanlarına yakınlığı sayesinde bölgedeki işletmeler için önemli bir lojistik ve ulaşım kolaylığı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

YAŞLILARA ÖZEL ŞİLE BAHARI YAŞLI BAKIMEVİ

Ocaklı, "Büyüklerimiz, yaşlılarımız bizim her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Yeni dönem için yine insanımıza odaklandık. Şile, demografik yapısı ve yerleşik köy hayatının devam ettiği kırsal mahalleleri sebebiyle yoğun bir yaşlı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Şile Belediyesi, bu nüfusun ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor. Bu kapsamda, bakıma ihtiyaç duyan, yalnızlıktan sıkılan, sağlık desteği arayan yaşlılar için Şile Baharı Yaşlı Bakımevi Projesi'ni hayata geçirmeyi planladık. Proje, Şile'nin sağlıklı havası eşliğinde yaşlıların rehabilite olabilecekleri, yaşıtlarıyla sosyalleşebilecekleri, konforlu ve ferah mekânlarda kalabilecekleri bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Projede 200 yataklı oda, etkinlik alanı, yemekhane, konferans alanı ve atölye alanları bulunacak. Peyzajı, mimari detayları ve hizmet anlayışı ile öne çıkan proje, Şile Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun önemli bir yansıması olacak" dedi.



Şile'ye ulusal ve uluslararası kongreler için modern bir mekan kazandırmayı hedefleyen Ocaklı, "Bu proje, geniş katılımlı etkinliklere ev sahipliği yapacak kapasitede tasarlanmış olup, kongre merkezimizin bilim, kültür ve iş dünyasındaki etkinlikler için önemli bir merkez haline gelmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Şile Turizminin Kongre Turizmine artık ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

AĞVA TABİAT PARKI YAPILACAK

Ocaklı, "Ağva'nın doğal güzelliklerini korumak ve ziyaretçilere sunmak amacıyla tasarlanan Ağva Tabiat Parkı, toplam 54 bin 600 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu park içerisinde, 120 metrekarelik bir bayrak tepe kafe yapısı, 3 adet 35 metrekarelik cam zeminli seyir terası, çocuk oyun alanları, bay-bayan tuvaletler, bebek bakım alanı ve bin 545 metre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru planlanmıştır. Ayrıca, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 adet koruganın korunarak sergileneceği bu proje, tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Proje hazır, bütçesi hazır kurul kararın çıktıktan hemen sonra çalışmalara başlayacağız.Ağva'nın muhteşem güzelliklerine yakışan bir proje hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ŞİLE KENT MÜZESİ PROJESİ

Ocaklı, Şile'nin tarihi ve Kültürel değerlerini anlatmakla bitirmek mümkün değil. Şile Kent Müzesi Projemizde Kültürel ve tarihi mirasımızı sergilemek amacıyla bölgenin zengin geçmişini ve yaşam tarzını anlatan sergilere ev sahipliği yapacak Şile Kent Müzesi. Aynı zamanda Şile'nin tanıtımına katkı sağlayacak olan kent müzesi projesi, interaktif ve eğitici sergilerle donatılacak ve her yaştan ziyaretçiye hitap edecek" dedi.



57 MAHALLEYE MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ

Şile'nin halen yerleşik köy hayatının devam ettiği 57 mahallesi ile İstanbul'un en farklı ve özel ilçelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Ocaklı, Şile Belediyesi olarak tasarladığımız bu proje ile kırsal mahallelerimize yeni bir soluk getireceklerini belirtti. Ocaklı, "Köy halkının sosyal açıdan daha verimli vakit geçirmelerini sağlayacak bir alan olarak yeniden tasarlanan köy meydanları ile kırsal mahallelerimiz daha estetik bir görünüme kavuşacak. Kırsal mahallelerimizde yaygın kullanılan alanlardan biri olan köy meydanları üzerinde ilgi ve beklentileri göz önünde bulundurduğumuz proje, detaylarıyla yeni bir sosyalleşme alanı olarak şekillenecek.Doğayla özdeşleşen bu alanlarda, vatandaşların kullanabilecekleri birçok kamelya, spor alanları, aydınlatma elemanlarıyla zenginleştirilmiş yürüme alanları ve çocuk parkı bulunacak. Şile'nin kültürel hafızasında yer alan motifleri içeren sokak aydınlatmaları, birçok noktada yer alacak. Köy halkına aidiyet duygusunun kazandırılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesi açısından faydalı olacağına inandığımız projesi ile köylerimizi daha zengin bir görüntüye kavuşturacağız" diye konuştu.

Ahmetli Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni Transformatör Merkezi hakkında da konuşan Ocaklı, "İlçemizde zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve elektrik altyapımızı güçlendirebilmek için çok önemli bir yatırımı daha Şile ile buluşturuyoruz. Aktarma organları ve tesis ile toplamda 322 milyon liraya mal olacak Şile Transformatör Merkezi hayırlı, uğurlu olsun. Aynı şekilde Ağva'mızda bu sorun vardı ve bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım projesini kazandırdık ve Ağva elektrik kesintisi sorununuda ortadan kaldırdık" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ocaklı, "İlçemiz genelinde yaptığımız tüm yatırımlar 10 milyar lira tutuyor. Tüm bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza ilçem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni dönemde desteklerinden dolayı Cumhur İttifakı ortakları olarak sayın Devlet Bahçeli'ye, Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum" dedi.

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