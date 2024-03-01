İYİ Parti-CHP geriliminde yeni perde | İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu’dan kendisini ’metro fatihi’ ilan eden Ekrem İmamoğlu’na: Abartma

Ekrem İmamoğlu ise Meral Akşener'in kendisi üzerinden prim yaptığını söyledi. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için çalışmış İYİ Parti İBB Başkanı Buğra Kavuncu, afiş kriziyle ilgili sessizliğini bozdu. "KİMSE AÇIKLAMA YAPMADI"

Gazetecilerle buluşmasında konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunan İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu, "Kurumdaki şeffaflık da önemli. Bu sorunun muhatabı kim? Ajans bize dedi ki önce, 'Birinden hükümet rahatsız olmuş.' Sonra dedi ki, 'Aslında belediye rahatsız oldu.' Peki belediyede bu soruyu kime soracağız? Medya A.Ş.'nin genel müdürüne mi, yoksa Sayın İmamoğlu'nun danışmanlarından birine mi? Yoksa daire başkanlarından birisi mi? Kimseden hala net bir açıklama gelmedi." dedi.

"METRO FATİHİ LAFINI ABARTI"

Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusunda başarısız olduğunu da söyleyen Kavuncu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini 'metro fatihi' olarak ilan etmesi hakkında "Metro fatihi bana göre çok abartılı bir tabir. Ben şuna bakarım, İstanbul'da trafikte geçirdiğim süre daha mı az, daha mı fazla? Trafik yoğunluğu daha mı az daha mı fazla? Ortalama hızım düşmüş mü yoksa artmış mı? Ben daha yavaş gidiyorsam, trafikte daha fazla vakit harcıyorsam bu tabiri abartılı bulurum. Fatih olmak için gemileri karadan yürütmek lazım, bu kadar vizyoner olmak lazım" ifadelerini kullandı.

"GELİR KISMI NET DEĞİL"

Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 2023-2024 gelir kalemlerine ulaşılamadığına da tekrar değinen Kavuncu, "Gider bütçesini, 2024 vizyon belgesi açıkladı İBB. Onun tamamını detaylı bir şekilde okudum, inceledim. Gider bütçesi var, kalem kalem var. Hatta bir stratejik hedef plan ve beraberinde de gider bütçesi oluşturulmuş. Güzel bir çalışma ama yüzde 66'sı İller Bankasından gelecek gelir. Diğeri nereden gelecek ben bir İstanbullu olarak bunu merak ederim. Bu kaynak nereden geliyor? Kaynağın nereden geldiğini bilirseniz daha fazlası da olabilir diye yorum da yapabilirsiniz. Gelir kısmı net değil, gider kısmı net. Aynı zamanda iş kazaları ilgili hiçbir bilgi belgeye rastlamadım" diye konuştu.