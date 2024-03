Tarım projelerinde 5 ana başlık! Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ açıkladı: Makina Parkları, Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri...

TEMATİK KÖY PROJELERİ KURULACAK İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçireceklerini anlatan Dağ, tarım festivalleri düzenleyeceklerini ifade etti. Kınık'tan Urla'ya, Bayındır'dan Menemen'e kadar bir dizi festival ve tematik köy projesi ile İzmir'in tarım zenginliğini tüm dünyaya tanıtacaklarını vurgulayan Dağ, "Hasat Festivali'nden Çilek Festivali'ne, Çömlek Festivali'nden Bergama Kermesi'ne kadar hali hazırda gerçekleştirilen bu güzel festivallerimizi daha da büyütecek, genişleteceğiz. Bölgenin özgün tarım ürünlerine odaklanacak ve bu şekilde ürünlerimizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Kırsal bölgelerimizde kuracağımız soğuk hava depolarımız, İzmir'in bereketli topraklarında yetişen her bir ürünün, hasat sonrası tazeliğini korumasını sağlayacak. Bu sayede, ürün israfını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda verimliliği ve üretim emeğini de korumuş olacağız. Bu tesisler, yerel ekonomimizi güçlendirecek, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yüzünü güldürecek" açıklamalarında bulundu.

'YOLLARDA 5 YILDA 25 MİLYON METREKARE BAKIM'

Köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü adımı atacaklarını belirten Dağ, merkezde ne varsa mahallelerde ve köylerde de her birinin olacağını kaydetti. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarını sıcak asfalt ile buluşturacaklarını söyleyen Dağ, ihtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Mahalle bağlantı ve arazi yollarımıza 5 yılda 25 milyon metrekare bakım ve onarımı sağlayacağız. Buradaki yollarımızın bakım ve onarımını ilçe belediyemizle koordineli bir şekilde takip edeceğiz. Ayırt etmeksizin 30 ilçe belediye başkanımızla beraber her ay düzenli toplantı gerçekleştireceğim ve tüm bu konuları masaya yatıracağız. Kırsaldaki üretim yollarımızın yani tarla içi yolların sorunlarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Şehir içi yollarımızı nasıl önemsiyorsak üretim yollarımızı o denli gündemimize alacağız. Üreticilerimiz ve köylülerimiz için büyük önem arz eden bu yollarımızı hiçbir zaman gündemimizden çıkarmayacağız. Kırsal ilçelerimizde özel aile mezarlıkları için alınan afaki ücretleri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.