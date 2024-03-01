Tarım projelerinde 5 ana başlık! Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ açıkladı: Makina Parkları, Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri...

Dağ, 'Tarımıyla, Üretimiyle Eşsiz İzmir' vizyonu çerçevesinde, kentin zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti. Çiftçilerin refahını artıracak ve yerel ekonomiye katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Dağ, "Bu alanda ortaya koyacağımız projeleri ise 5 ana başlıkta topladık. Bunlar; İzmir Makina Parkları, Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri, Büyükşehir Tarım ve Hayvancılık Tesisleri, İzmir'in Eşsiz Köyleri ile birlikte İzmir'in Eşsiz Köylerine Kapsamlı Desteklerimiz şeklinde olacak" dedi.

'TEKNOLOJİNİN FAYDALI KULLANIMIYLA MAKSİMUM VERİM'

İzmir Makina Parkları Projesi ile çiftçilerin yükünü hafifleteceklerini anlatan Dağ, üretim süreçlerini kolaylaştıracaklarını belirtip, "İzmir Makina Parkları'nda, çiftçilerimizin temel ekipman ihtiyaçları, her daim kendilerinin hizmetine sunulacak. Kooperatif ve birliklerimizin yapmış olduğu üretimlerle ilgili de makine ve ekipman desteklerimizi vereceğiz. Günümüzde teknoloji, tarımsal üretimde büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bizler de bu bilinçle sadece temel ekipmanları değil aynı zamanda teknolojik makine ve ekipmanları da çiftçilerimizin kullanımına sunacağız. İlaçlama, sulama ve gübreleme gibi işlemleri artık robotik teknoloji ve dron filosu ile gerçekleştirmek mümkün olacak. Amacımız, teknolojinin faydalı kullanımıyla bereketli topraklarımızdan maksimum verimi sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 YEM VE TOHUM DESTEĞİ

Küçük işletmeler ve üreticiler için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hale getireceklerini ifade eden Dağ, yer altı su kaynaklarını merkeze alarak hareket edeceklerini söyledi. Üreticilere yem bitkisi üretimleri için 'yüzde 50'si bizden kampanyası' çerçevesinde tohum desteği vereceklerini belirten Dağ, "Gelir getirici ürünlerde fidan ve tohum desteğimizi de düzenli ve sürekli hale getireceğiz. Zeytin, kestane gibi benzer ürünler için büyükşehir belediyesi olarak sözleşmeli ve planlı üretimi hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değer kaybı yaşamadan satabilmeleri için kooperatiflerimize ve birliklerimize, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde sözleşmeli üretim yaptıracağız, alım garantisi vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

'BAKIRÇAY ZEYTİNYAĞINI MARKALAŞTIRACAĞIZ'

Lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını dile getiren Dağ, "İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına, coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede, ürünlerimizin pazar değerini artıracağız. Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağı bu bölgeden çıkmaktadır. Zeytinyağımızın artık kendi markası ile satılabilmesi adına özel bir çalışma yürüteceğiz. 'Ayvalık Zeytinyağı' olarak bilinen yağın yarısından fazlası Bakırçay bölgesinden çıkmaktadır. Bakırçay'ın zeytinyağını markalaştıracağız, sadece Türkiye'de değil dünyada en çok bilinen markalardan biri haline getireceğiz. Bergama tulum peynirinin ve İzmir tulum peynirinin marka değerinin arttırılması hususunda öncülük yapacağız. Bu markaları, Türkiye'de bilinir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.