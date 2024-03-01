Tarım projelerinde 5 ana başlık! Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ açıkladı: Makina Parkları, Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri...

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidilmesine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidilmesine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ ise yerel seçim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Bu kapsamda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, Bergama'da projelerini tanıttığı tarım lansmanı düzenledi. Tanıtımda konuşan Dağ, tarım ve hayvancılık alanında İzmir'in potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen projeleri bulunduğunu söyledi.
Dağ, 'Tarımıyla, Üretimiyle Eşsiz İzmir' vizyonu çerçevesinde, kentin zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti. Çiftçilerin refahını artıracak ve yerel ekonomiye katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Dağ, "Bu alanda ortaya koyacağımız projeleri ise 5 ana başlıkta topladık. Bunlar; İzmir Makina Parkları, Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri, Büyükşehir Tarım ve Hayvancılık Tesisleri, İzmir'in Eşsiz Köyleri ile birlikte İzmir'in Eşsiz Köylerine Kapsamlı Desteklerimiz şeklinde olacak" dedi.
'TEKNOLOJİNİN FAYDALI KULLANIMIYLA MAKSİMUM VERİM'
İzmir Makina Parkları Projesi ile çiftçilerin yükünü hafifleteceklerini anlatan Dağ, üretim süreçlerini kolaylaştıracaklarını belirtip, "İzmir Makina Parkları'nda, çiftçilerimizin temel ekipman ihtiyaçları, her daim kendilerinin hizmetine sunulacak. Kooperatif ve birliklerimizin yapmış olduğu üretimlerle ilgili de makine ve ekipman desteklerimizi vereceğiz.
Günümüzde teknoloji, tarımsal üretimde büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bizler de bu bilinçle sadece temel ekipmanları değil aynı zamanda teknolojik makine ve ekipmanları da çiftçilerimizin kullanımına sunacağız. İlaçlama, sulama ve gübreleme gibi işlemleri artık robotik teknoloji ve dron filosu ile gerçekleştirmek mümkün olacak. Amacımız, teknolojinin faydalı kullanımıyla bereketli topraklarımızdan maksimum verimi sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 50 YEM VE TOHUM DESTEĞİ
Küçük işletmeler ve üreticiler için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hale getireceklerini ifade eden Dağ, yer altı su kaynaklarını merkeze alarak hareket edeceklerini söyledi. Üreticilere yem bitkisi üretimleri için 'yüzde 50'si bizden kampanyası' çerçevesinde tohum desteği vereceklerini belirten Dağ, "Gelir getirici ürünlerde fidan ve tohum desteğimizi de düzenli ve sürekli hale getireceğiz. Zeytin, kestane gibi benzer ürünler için büyükşehir belediyesi olarak sözleşmeli ve planlı üretimi hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değer kaybı yaşamadan satabilmeleri için kooperatiflerimize ve birliklerimize, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde sözleşmeli üretim yaptıracağız, alım garantisi vereceğiz" açıklamalarında bulundu.
'BAKIRÇAY ZEYTİNYAĞINI MARKALAŞTIRACAĞIZ'
Lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını dile getiren Dağ, "İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına, coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede, ürünlerimizin pazar değerini artıracağız. Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağı bu bölgeden çıkmaktadır.
Zeytinyağımızın artık kendi markası ile satılabilmesi adına özel bir çalışma yürüteceğiz. 'Ayvalık Zeytinyağı' olarak bilinen yağın yarısından fazlası Bakırçay bölgesinden çıkmaktadır. Bakırçay'ın zeytinyağını markalaştıracağız, sadece Türkiye'de değil dünyada en çok bilinen markalardan biri haline getireceğiz. Bergama tulum peynirinin ve İzmir tulum peynirinin marka değerinin arttırılması hususunda öncülük yapacağız. Bu markaları, Türkiye'de bilinir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
'ALIM GARANTİSİ VERECEĞİZ'
Dağ, bölgeye modern bir hayvan pazarı kazandıracaklarını belirterek, fiziki imkanlarıyla rahat ve sağlıklı bir ortam sunacaklarını açıkladı. Küçük işletme ve üreticiler için hayvan çadırı ve yem depolama için branda desteği sağlayacaklarını kaydeden Dağ, "Bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu alandaki gelişimi artırmak için bal ormanlarımızın sayısını arttıracağız.
Üreticimize arılı kovan ve ekipman desteklerimiz olacak. Kooperatiflerimiz ve birliklerimiz ile sözleşmeli üretim yapacak, alım garantisi vereceğiz. Bu bölgenin balını bir marka haline getireceğiz. Süt toplama merkezleri kurup, soğuk süt depolama tesislerinin sayısını artıracağız. Böylelikle sütün işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini daha sistemli ve verimli hale getireceğiz" dedi.
BERGAMA'YA KOZAK FISTIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için üniversiteler ile birlikte Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracaklarını söyleyen Dağ, "Teknoparkımızda tarım ve hayvancılığa yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilecek. Tarım alanında kuracağımız organize sanayilerle belli başlı ürünlerde şehrimizi merkez haline getireceğiz.
Kozak Fıstık Araştırma ve Rehabilitasyon Enstitüsü'nü Bergama'mıza kazandıracağız. Kozak çam fıstığının veriminin arttırılması konusunda uzun yıllardır birçok çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızın bizden talepleri oldu. Bu noktada çalışmaları hızlandıracak, ivedilikle inceleyecek ve bu çalışmalara öncülük edeceğiz.
Verimin arttırılması adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerle iş birliği içerisinde gerekli adımları atacağız. Gıda ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Bergama'mıza kazandıracağız. Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi'ni hızlıca tamamlayacağız. Bitkisel üretimin ve bunlara dayalı sanayinin; desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bu alanda ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ile uygun ve kaliteli üretimin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.
'40 FARKLI SEKTÖRDEN EN AZ 2 BİN İŞÇİ'
Dağ, bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun geliştirilmesiyle rekabet edilebilirliği arttıracaklarını dile getirerek, burada 40 farklı sektörden en az 2 bin işçinin istihdamını sağlayacaklarını dile getirdi. Dikili'de de tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini hızlıca hayata geçireceklerini anlatan Dağ, bölgede 3 bin 500 kişiye istihdam imkanı sunacaklarını vurguladı. Dağ, konuşmasında geçmişten örnekler vererek "2019 yılının başında bu bölgede yaptığımız bir programda Bergamalılara genel başkan yardımcısı olarak 'İzmir-İstanbul Otoyolu bitti bitecek, burayı ayağa kaldıracağız. Bergama İzmir'in parlayan yıldızı olacak' dedim. Adayımız Sadık Doğruer Kınık'ta 10 yıl efsane belediye başkanlığı yaptı. Ona bir fırsat verin. Büyükşehir belediye başkanı olarak benimle birlikte bugüne kadar yaptıklarımız ve tecrübelerimiz geleceğe dönük büyük işler yapacağımızın göstergesidir" dedi.
TEMATİK KÖY PROJELERİ KURULACAK
İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçireceklerini anlatan Dağ, tarım festivalleri düzenleyeceklerini ifade etti. Kınık'tan Urla'ya, Bayındır'dan Menemen'e kadar bir dizi festival ve tematik köy projesi ile İzmir'in tarım zenginliğini tüm dünyaya tanıtacaklarını vurgulayan Dağ, "Hasat Festivali'nden Çilek Festivali'ne, Çömlek Festivali'nden Bergama Kermesi'ne kadar hali hazırda gerçekleştirilen bu güzel festivallerimizi daha da büyütecek, genişleteceğiz. Bölgenin özgün tarım ürünlerine odaklanacak ve bu şekilde ürünlerimizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Kırsal bölgelerimizde kuracağımız soğuk hava depolarımız, İzmir'in bereketli topraklarında yetişen her bir ürünün, hasat sonrası tazeliğini korumasını sağlayacak. Bu sayede, ürün israfını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda verimliliği ve üretim emeğini de korumuş olacağız. Bu tesisler, yerel ekonomimizi güçlendirecek, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yüzünü güldürecek" açıklamalarında bulundu.
'YOLÜSTÜ TARIM PAZARLARI KURULACAK'
İzmir'in tarım ürünlerinin şehirden yolu geçen herkese ulaşmasını istediklerini aktaran Dağ, yolüstü tarım pazarları projesini hayata geçireceklerini belirtip, "Bu pazarlar vesilesiyle hem yerel halkımıza hem de şehrimizden geçen misafirlere, tarladan sofraya taze ve doğal ürünlerimizi sunacağız. Direkt satışın sağlayacağı ekonomik avantajlarla, aracıları ortadan kaldırarak, üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmelerine olanak tanıyacağız. Bu pazarlar, aynı zamanda İzmir tarımının tanıtımı için de eşsiz bir fırsat sunacak" dedi. İlçe belediyelerle birlikte köy konakları kuracaklarını söyleyen Dağ, bu konakların, geleneksel ve fonksiyonel tasarımıyla, bayramlardan düğünlere, hayırlardan taziyelere kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini anlattı.
'YOLLARDA 5 YILDA 25 MİLYON METREKARE BAKIM'
Köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü adımı atacaklarını belirten Dağ, merkezde ne varsa mahallelerde ve köylerde de her birinin olacağını kaydetti. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarını sıcak asfalt ile buluşturacaklarını söyleyen Dağ, ihtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Mahalle bağlantı ve arazi yollarımıza 5 yılda 25 milyon metrekare bakım ve onarımı sağlayacağız. Buradaki yollarımızın bakım ve onarımını ilçe belediyemizle koordineli bir şekilde takip edeceğiz. Ayırt etmeksizin 30 ilçe belediye başkanımızla beraber her ay düzenli toplantı gerçekleştireceğim ve tüm bu konuları masaya yatıracağız. Kırsaldaki üretim yollarımızın yani tarla içi yolların sorunlarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Şehir içi yollarımızı nasıl önemsiyorsak üretim yollarımızı o denli gündemimize alacağız. Üreticilerimiz ve köylülerimiz için büyük önem arz eden bu yollarımızı hiçbir zaman gündemimizden çıkarmayacağız. Kırsal ilçelerimizde özel aile mezarlıkları için alınan afaki ücretleri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
SU ABONELİK FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM SÖZÜ
Su abonelik fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Dağ, "Şu an 25 bin lira gibi bir bedel alınıyor. Burada hızlıca indirime gideceğiz. Yüzde 50 indirimi ilk abonelik fiyatlarında da uygulayacağız. İlk abonelik fiyatı kırsaldaki su tarifesi gibi uygun olacak. İzmir'in en uç noktasında da sağlıklı suya erişilebilmesi, daha temiz bir çevrede yaşamın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. İhtiyaç olan mahallelerdeki altyapıyı yenileyeceğiz" dedi.
Kınık Poyracık ve Yayakent'te İZSU altyapısının 40-50 yıllık olduğunu dile getiren Dağ, "Benzer şekilde kanalizasyon altyapısı da çok eski. Buradan kaynaklanan problemler özellikle yaz aylarında herkesçe malum. Hızlıca buradaki altyapıyı yenileceğiz" ifadelerini kullandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte çalışacaklarını ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yağmur baskınlarında tarım alanlarımız zarar görüyor ve üreticimiz ciddi anlamda kayba uğruyor. DSİ ile birlikte dere ıslahlarının yapılıp, düzenli takip edilmesi konusunda oluşabilecek afetlerin etkisinin azaltılabilmesi için büyük bir gayret göstereceğiz. DSİ ile birlikte modern sulama sistemlerine geçiş yapacağız. Tarla sulama suyu projelerini ihtiyaç olan bölgelerde hayata geçireceğiz. Damla sulama için hortum ve ekipman desteklerinde bulunacağız."
'TOPRAĞI BİRLİKTE AŞ EDELİM'
İzmir'in tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkati çeken Dağ, "Hamza Dağ, İzmir'in yalnızca merkezi noktalarında zaman geçirerek bu şehrin güzel insanlarına vekalet etmemiştir. Dağlarına tırmanmış, köylerinde yürümüş, çeşmelerinden suyunu içmiş, tarlalarından meyvesini, sebzesini yemiştir. Biz, İzmir'e 'Eşsiz İzmir' derken bir gerçekten yola çıktık; İzmir'in gönlümüzdeki yerinden. Bu şehrin köylerinin, kırsal mahallelerinin ne denli bir doğal ve coğrafi güzelliğe sahip olduğunu yaşayarak tecrübe etmiş bir kardeşinizim. Gönlümden geçen, İzmir'in her bir sokağının ve her bir mahallesinin hak ettiği seviyeye ulaşmasıdır. İzmir'imizi bu seviyeye ulaştıracak irade, yine bizleriz. Üreticimizle, çiftçimizle, sanayicimizle, esnafımızla, muhtarlarımızla, kadınlarımız ve gençlerimizle; eşsiz İzmir'i yaşayacak ve yaşatacak olan hepimiziz. Gelin 31 Mart'ta başaralım ve 1 Nisan'dan itibaren; toprağı birlikte aş edelim, emeğin mükafatını hep birlikte alalım" diye konuştu.