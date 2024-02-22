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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'ye sert sözler: Atatürk'ün varisleri bugün DEM'leniyor

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir aday tanıtım toplantısında DEM ile yol yürüyen CHP’ye zehir zemberek ifadeler kullandı. Akşener, “Atatürk’ün varisi olanlar DEM’leniyor bugün” dedi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:36 Güncelleme 22 Şubat 2024, 17:07
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra müstakil kararı veren İYİ Parti ile CHP arasında gerilim devam ediyor.

Meral Akşener'den CHP'ye bombardıman

Öyle bir gerilim ki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun partisini karıştırmaya çalıştığını ima edip gelen peş peşe istifaları operasyon diye nitelendirdi.

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İki isim arasındaki gerilim afiş krizine kadar gitti. Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişinin billboardlara asılmasına izin vermedi.

Akşener, konuyla ilgili "Bize operasyon çeken Saray değil Saraçhane" sözleriyle yine Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederken İmamoğlu ise Akşener'in kendisi üzerinden prim yaptığını söyledi.

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Öte yandan İYİ Parti'den ümidini kesen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, DEM ile kirli pazarlıklara oturdu.

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İstanbul'da Esenyurt dahil birçok il DEM'e bırakılırken İBB Meclisi'ne CHP listelerinden 20 DEM'linin gireceği ortaya çıktı.

ATATÜRK'ÜN VARİSİ OLANLAR BUGÜN 'DEM'LENİYOR
Türkiye bu kirli siyasete şahit olurken yaşananlara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de tepki geldi.

Akşener, partisinin İzmir aday tanıtım toplantısında DEM ile yol yürüyen CHP'ye zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün" diyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim. İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar."

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