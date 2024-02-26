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İYİ Parti'de üst düzey 'Ekremci' istifa! Akşener'in 'hür ve müstakil' kararını hedef alıp görevi bıraktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, Meral Akşener'in 'seçimlere hür ve müstakil girme' kararını hedef alarak istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye bir başka kurumsal operasyonu olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:35 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:49
İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifa! Akşener’in ’hür ve müstakil’ kararını hedef alıp görevi bıraktı
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - İYİ Parti hattında sular durulmuyor.

İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE 'KURUMSAL' OPERASYON!
Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.

Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.
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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ
Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.


İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Bir yandan da İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.
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İYİ PARTİ'DE 'EKREMCİ' İSTİFA
Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, Akşener'in seçimlere hür ve müstakil girme kararını hedef alarak istifa ettiğini duyurdu.

Karakeçeli, "Mesele hür ve müstakil sloganıyla perdelenmiş olan akıl ve zihin dağınıklığının seçmenimize karşı yapılan sistematik bir sorumsuzluk ve umursamazlık boyutuna ulaşmasıdır" dedi.


İstifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçiliİstifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili


Bu sözler "İYİ Parti'deki istifalarda Ekrem İmamoğlu eli" tezini de güçlendirdi.
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SİYASİ RÜŞVET TESCİLLENDİ: BAS İSTİFAYI AL CHP'DEN MECLİS ÜYELİĞİNİ
Hatırlanacağı üzere İYİ Parti'nin Esenyurt teşkilatı istifa edip İmamoğlu'nu destekleme kararı almıştı.

İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye sistematik ve sinsice operasyon çektiğini dile getirmiş, "İstifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı CHP'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla…" demişti.

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