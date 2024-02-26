İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifa! Akşener’in ’hür ve müstakil’ kararını hedef alıp görevi bıraktı

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - İYİ Parti
hattında sular durulmuyor.
İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE 'KURUMSAL' OPERASYON!
Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener
de tasdikledi.
Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.
İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ
Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.
Bir yandan da İmamoğlu, İYİ Parti
'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener
'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.
İYİ PARTİ'DE 'EKREMCİ' İSTİFA
Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, Akşener'in seçimlere hür ve müstakil girme kararını hedef alarak istifa ettiğini duyurdu.
Karakeçeli, "Mesele hür ve müstakil sloganıyla perdelenmiş olan akıl ve zihin dağınıklığının seçmenimize karşı yapılan sistematik bir sorumsuzluk ve umursamazlık boyutuna ulaşmasıdır"
dedi.
İstifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili
Bu sözler "İYİ Parti'deki istifalarda Ekrem İmamoğlu eli"
tezini de güçlendirdi.