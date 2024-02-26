İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifa! Akşener’in ’hür ve müstakil’ kararını hedef alıp görevi bıraktı



AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ

Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.