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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Aydın'a gidiyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Aydın'ı ziyaret edecek. Erdoğan, yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ziyaret edeceği Aydın’da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 08:39 Güncelleme 29 Şubat 2024, 08:41
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Aydın’a gidiyor

Başkan Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programı kapsamında Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa ve Kütahya'ya gitti.

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Aydın olacak.

Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılara hitap edecek.

Erdoğan, yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ziyaret edeceği Aydın'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.

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