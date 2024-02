Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar

ALANDA 52 BİN KİŞİ VAR



İnşallah 31 Mart'ta Aydın'dan büyükşehiri ve ilçeleri ile müjdeli haberler bekliyoruz. Az önce sordum meydanda durum nedir? Katılım 52 bin kişi dediler. Bu ne demektir? 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz.

Bu şehir yeter söz milletin diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Adnan Menderes, ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede her cunta girişiminde her siyasi ve ekonomik krizde, her sosyal kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.