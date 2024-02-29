Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Meydanda 52 bin kişi olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, "31 Mart'ta sandıkları patlatacaksınız." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aydın geçtiğimiz mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde yaklaşık yüzde 40 düzeyinde bir oy ile yanımızda yer aldı. Bu oy oranı Aydın ile bizim aramızdaki gönül bağını ifade etmekten çok uzak.
ALANDA 52 BİN KİŞİ VAR
İnşallah 31 Mart'ta Aydın'dan büyükşehiri ve ilçeleri ile müjdeli haberler bekliyoruz. Az önce sordum meydanda durum nedir? Katılım 52 bin kişi dediler. Bu ne demektir? 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz.
Bu şehir yeter söz milletin diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Adnan Menderes, ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede her cunta girişiminde her siyasi ve ekonomik krizde, her sosyal kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.
Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de dün 27. Yılını geride bıraktığımız 28 Şubat postmodern darbesiydi. Öncesi ve sonrasıyla bu darbe ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.
Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip darağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde kendince daha incelikli yöntemler kullandı. Kafa aynı kafaydı sadece metod farklıydı. Bu darbe girişiminin ele başlarından birinin gerekirse ülkemizin nüfusunun birkaç milyon azalmasından ziyan gelmeyeceğini söylediği rivayet edilir. Hatta dönemin cuntacıları 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini ilan etmişlerdi. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasbedildiği, milli irade hazımsızlığının en sefil örneklerinin sergilendiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı velhasıl demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Allah ülkeyi bir daha bu faşist zihniyetin eline düşürmesin diyoruz.
Biz de kendi siyasi serencamımızda darbecilerle sık sık yüz yüze geldik. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararlarıyla ayrılmak zorunda bırakıldım. Partimizi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra da sürekli darbeci zihniyetin ve onun emrindeki bürokratik oligarşinin oyunlarıyla boğuştuk. Cumhuriyet mitingleri adı altında cumhuriyetimize, milli iradeye, demokrasimize kasteden tuzaklarla, karanlık cinayetlerle daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık. Ardından uyduruk gazete küpürleriyle, internet haberleriyle partimizi kapatmaya kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu badireleri aştıkça önümüze yeni yeni engeller çıkardılar. Gezi Olayları ile sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün emniyet-yargı-darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya cüret ettiler. PKK terör örgütüyle vatan topraklarını parçalamaya niyetlendiler. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler.
TERÖR DESTEKÇİSİ FRANSIZ LAFARGE'IN BARINAKLARINI GÖMDÜK
Fransızların çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar mağaraları yaktılar. Kime teröristlere.