Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Meydanda 52 bin kişi olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu ne demektir? 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz." dedi. Fransa'nın terörün baş destekçisi olduğunu ve Lafarge eliyle teröristlere mağara inşa ettiğini belirten Erdoğan, "Kuzey Suriye’deki Lafarge'ın bütün barınaklarını gömdük." ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin üst üste 14 çeyrektir büyüdüğüne dikkat çeken "battık, bittik" diyen muhalefete sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü, muhalefet hani yandık bittik öldük diyordunuz ne oldu." şeklinde konuştu.