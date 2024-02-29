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Amerika'daki FETÖ'cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor

15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesi topladıkları himmet paralarıyla ABD’ye kaçan FETÖ’nün beyin takımının şatafatlı yaşamı ortaya çıktı Örgüt yöneticilerinin, alt tabakadaki FETÖ üyelerinin bile tepkisini çeken lüks yaşamını, oturdukları villaların fotoğrafları gözler önüne serdi. işte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 07:02 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:46
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçtı.

LÜKS HAYATLARI DEŞİFRE OLDU
FETÖ'nün sözde istişare ve molla heyetinde yer alan firari yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat deşifre oldu.

Örgütün beyin takımındaki firari 18 kişinin oturduğu lüks villaların fotoğraflarına ulaşıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'den yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturdu.

Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı.

Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, darbenin başarılı olması halinde elebaşı Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu. 'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paralarla ABD'de lüks bir yaşam sürüyor.

18 TEPE YÖNETİCİSİ VAR
Örgütün 18 tepe yöneticisinin yaşadığı lüks villalar, bu şatafatlı yaşamı da gözler önüne seriyor.

İşte ABD'de standartların üstünde lüks bir yaşam süren isimler ve oturdukları villalar:

KUDRET ÜNAL
Elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru. Örgütün üst kurulunda yer aldı.

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ
Örgütün istişare heyetinde ve ABD imamı. Fetullah Gülen'in İzmir Basmane'deki örgütün ilk faaliyetlerini yürüten ve ilk yemin eden kişilerden biriydi. 6 Eylül 2010'da yurtdışına çıktı.

TUNCAY OPÇIN
Sahte balyoz belgelerini hazırladığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlendi. FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.


GÜLTEKİN BİBAR
Örgütün istişare heyetinde.

SAİT KAYA
Türkiye'de örgütün milli eğitim imamlığını yaptı.



SADIK KESMECİ
Erzurum ve İstanbul bölge imamlığı yaptı. 7 Mayıs 2009'da yurtdışına çıktı.



ŞERİF ALİ TEKALAN
Fatih Üniversitesi'nin kurucusuydu. Örgütün üst düzey yöneticilerinden. İstişare heyetinde yer alıyor. En son Türkiye imamı olarak faaliyet yürüttü. 24 Ekim 2015'te yurtdışına kaçtı.

İSMET AKSOY
Örgütün istişare heyetinde. FETÖ'nün Türkiye mütevelli heyeti içinde finansal sorumlulardan. Örgütün baş yüceler şûrasında yer alıyor ve emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'i yönetiyordu. 22 Ekim 2014'te yurtdışına kaçtı.



ALİ URSAVAŞ
Yurtdışı işlerinden sorumlu imam. İstişare heyetinde ve talimatları Mustafa Özcan'dan alıyordu.

CEVDET TÜRKYOLU
Örgütün istişare heyetinde. Örgütün illegal alanlarından sorumlu. Elebaşı Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını biliyor ve örgütün illegal para kasasını tutuyordu. Gülen'in korumalığını yaptı ve aldığı talimatları örgüt üyelerine iletti.

AHMET KURUCAN
Gülen tarafından yetiştirilen molla heyeti üyesi ve kapatılan Zaman Gazetesi yazarı.



BARBAROS KOCAKURT
Fetullah Gülen'e bağlı tüm organizasyonların başındaki isimdi. Örgüt içinde bilgi akışını sağlıyordu. İstanbul il imamlığı da yaptı. 7 Ağustos 2014'te yurtdışına kaçtı. Örgütün istişare heyetinde yer alıyor.



HAMDULLAH ÖZTÜRK
Örgüyün istişare heyetinde. Güney Amerika imamı. 23 Ocak 2011'den bu yana yurtdışında.

AHMET KİRMİÇ
FEM Dershanelerinin tamamından örgüt adına sorumluydu. Marmara bölge ve İstanbul il imamlığı yaptı ve 8 Mayıs 2015'te yurtdışına kaçtı.



CEMİL KOCA
Ankara'daki paralel okullardan sorumluydu. 2014 yılına kadar Ankara il imamı olarak faaliyet gösterdi. İşadamlarından himmet adı altında yüklü miktarda para topladı. 4 Aralık 2014'te yurtdışına kaçtı.



RIDVAN KIZILTEPE
Fetullah Gülen'in molla yapılanmasında yer alıyor.

ALİ YURTSEVER
ABD'de FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Rumi Forum'da başkanlık yaptı. ABD'de koyu bir Katolik üniversitesi olan Benedictine Üniversitesi'nde sözde "İslam Danışmanı" olarak görev yapıyor.



ADEM KALAÇ
İstişare heyeti üyesi.

FETÖ'CÜLER BİRBİRİNE DÜŞMÜŞTÜ
Sabah'ta yer alan habere göre; Birbirine düşen örgüt üyeleri, daha önce de elebaşı Gülen'in beyin takımının lüks hayatını ağır bir dille eleştirmişti. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın ekibinin, bazı örgüt üyelerinin lüks hayatına ait fotoğrafları yayınlamasının ardından diğer örgüt mensuplarından tepki gelmişti. Örgüt üyeleri "Hiçbirini sabah kapıya gelen polis ile uyanmadı. Kelepçe, gözaltı, tutuklama, hapis görmediler. Meriç'te çoluk çocuk boğulma, Yunanistan'da dövülme riski yaşamadılar. Çoğu çoktan Amerika'ya yerleşmişti. Son parti de 2015'te yerleşti" yorumu yapmıştı.

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