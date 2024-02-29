Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçtı.
LÜKS HAYATLARI DEŞİFRE OLDU
FETÖ'nün sözde istişare ve molla heyetinde yer alan firari yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat deşifre oldu.
Örgütün beyin takımındaki firari 18 kişinin oturduğu lüks villaların fotoğraflarına ulaşıldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'den yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturdu.
Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı.
Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, darbenin başarılı olması halinde elebaşı Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu. 'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paralarla ABD'de lüks bir yaşam sürüyor.
18 TEPE YÖNETİCİSİ VAR
Örgütün 18 tepe yöneticisinin yaşadığı lüks villalar, bu şatafatlı yaşamı da gözler önüne seriyor.
İşte ABD'de standartların üstünde lüks bir yaşam süren isimler ve oturdukları villalar:
KUDRET ÜNAL
Elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru. Örgütün üst kurulunda yer aldı.
İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ
Örgütün istişare heyetinde ve ABD imamı. Fetullah Gülen'in İzmir Basmane'deki örgütün ilk faaliyetlerini yürüten ve ilk yemin eden kişilerden biriydi. 6 Eylül 2010'da yurtdışına çıktı.