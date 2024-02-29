Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor

LÜKS HAYATLARI DEŞİFRE OLDU FETÖ'nün sözde istişare ve molla heyetinde yer alan firari yöneticilerinin yaşadığı lüks hayat deşifre oldu.

Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı.

Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, darbenin başarılı olması halinde elebaşı Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu. 'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paralarla ABD'de lüks bir yaşam sürüyor.

18 TEPE YÖNETİCİSİ VAR

Örgütün 18 tepe yöneticisinin yaşadığı lüks villalar, bu şatafatlı yaşamı da gözler önüne seriyor.

İşte ABD'de standartların üstünde lüks bir yaşam süren isimler ve oturdukları villalar:

KUDRET ÜNAL

Elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru. Örgütün üst kurulunda yer aldı.