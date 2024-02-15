Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | "Kahin" dediler FETÖ'nün delisi çıktı | Erzincan İliç'teki algı operasyonuna dikkat!

Erzincan İliç'te bulunan altın maden sahası çevresinde meydana gelen toprak kaymasıyla yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı.
Erzincan İliç'te bulunan altın maden sahası çevresinde meydana gelen toprak kaymasıyla yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı.
Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları ise ilk andan itibaren devam ediyor.
Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bölgede olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen, metale duyarlı dronlar kullanılıyor" dedi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı satısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'inin saha sorumlusu 1 kişinin de sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçu iddiasıyla olduğu belirtildi.
BAK SEN ŞU "KAHİN"E
Sosyal medya demişken X'te yer alan "Kızıl Deli Kahin" isimli bir hesap bir anda gündeme oturdu. Söz konusu hesabın Erzincan İliç'teki toprak kaymasını 5 gün önceden bildiği iddia edildi.
İddianın nedeni ise Kızıl Deli Kahin'in şu paylaşımı:
"Düşte göründü tedbir alın geç olmadan. Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."
KİM BU KIZIL DELİ KAHİN?
Birçok sosyal medya kullanıcısı Kızıl Deli Kahin'in gerçek bir kahin olduğuna inandı, televizyon programlarında söz konusu paylaşım ekranlara yansıtıldı. Peki gerçekten kim bu Kızıl Deli Kahin? Şeytan 'Kahin'in paylaşımlarında gizli. Takvim.com.tr işin aslını araştırdı.
SÖZDE KAHİN SİYANÜR HAVUZU YALANI KİMLERİN DİLİNDE?
İliç'teki maden çevresinde yaşanan toprak kaymasını "siyanür havuzu patladı" yalanıyla kimler yayıyor?
Türkiye'de toplumsal olarak acı duyulan ne kadar olay yaşandıysa hep birileri provokasyon malzemesi yapmak için pusuda bekledi. FETÖ'nün hep şeytanlığın merkezinde olduğu algı operasyonları bu kez Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında sahnelendi.
"Kızıl Deli Kahin" adındaki bir sosyal medya kullanıcısının olayı 5 gün önceden bildiği iddia edilerek, CHP medyasında manşetlere çekildi. Ancak işin aslının pek öyle olmadığı ortaya çıktı. Hatta söz konusu paylaşımlara bakıldığında yaşanan felaketin bir sabotaj olma ihtimali dahi var. Peki gerçekten kim bu Kızıl Deli Kahin? Şeytan 'Kahin'in paylaşımlarında gizli. Takvim.com.tr işin aslını araştırdı. İşte detaylar...
FETÖ'cü hesaplar ve Ekrem İmamoğlu medyası.
İşte onlardan bazıları:
TOPRAK KAYMASINI MURAT KURUM'A YIKMAYA ÇALIŞTILAR
E yaşanan olayı bir şekilde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a getirmeleri de gerekiyordu.
Bu da Kızıl Deli Kahin'e verilen görevlerden biriydi. Niketim geçmişte de Kurum aleyhine algı operasyonlarına giriştiği için duruma çok yabancı değildi.
Ardından FETÖ'cü hesaplar ve lağım çukuru da devreye girip, Murat Kurum'un altın madeninde yaşananlar hakkında sorumlu olduğunu iddia ettiler.
YALANLARI BACAKLARINA DOLANDI
Ancak Murat Kurum, üzerine atılan iftiraya şu sözlerle tepki gösterdi:
"3 AY MEN EDİLDİ"
"Bakanlığım döneminde bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye çevreye doğaya zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi ve işletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle işletme 3 ay men edildi. Kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle o gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Biz kanunda ön görülen tüm cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeden uyguladık.
"BAKANLIK KAPASİTE ARTIŞI YETKİSİ VEREMEZ"
İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Bizi işletmenin kapasitesini artırmakla suçluyorlar bize iftira atanlar şunu da bilirler ki işletmenin kapasite artışını Çevre Bakanlığı veremez böyle bir yetkisi yoktur. Sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer. ÇED raporlarına ilişkin buradaki kararlarda bu raporlar alınırken birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır. Bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır. Bu gerçekler tüm açıklığıyla ortadayken dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen nereden geldiği hepimizce bilinen sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldı"
FETÖ AKLAMA HESABI
Kızıl Deli Kahin hesabını Erzincan İliç'teki olaydan başlayarak geriye doğru incelediğimizde yine karşımıza FETÖ çıkıyor.
15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında tıpkı FETÖ'cü diliyle 'kurmaca' diyen hesap, halk ve askerin devlet eliyle karşı karşıya getirildiğini iddia ettiği paylaşımları dikkat çekiyor.
Hesabı kullanan kişi daha önce FETÖ'cü Hakan Şükür'ü rüyasında gördüğünü söyleyip onunla alakalı haberler vermiş.
Bununla birlikte KHK'lıları aklamak için attığı onlarca tweet var.
"KIŞ BİTTİ BAHAR GELİYOR"
Bu da yetmezmiş gibi söz konusu hesap elebaşı Fetullah Gülen'in "yeniden diriliş" videosundan birkaç gün önce "Bugün ikidir nefes alırken baharın kokusunu alıyorum, o nasıl bir koku derseniz tarif edemem ama iyi bildiğim bir koku. Kış bitti galiba" paylaşımında bulunuyor.
Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan birinin 450 FETÖ'cü hakim ve savcının göreve iade edilmesi…
Yani anlayacağınız bu ara gündemde çok konuşulan "Kızıl Deli" bir "Kahin" değil FETÖ'cü.