Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | "Kahin" dediler FETÖ'nün delisi çıktı | Erzincan İliç'teki algı operasyonuna dikkat!

"3 AY MEN EDİLDİ" "Bakanlığım döneminde bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye çevreye doğaya zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi ve işletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle işletme 3 ay men edildi. Kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle o gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Biz kanunda ön görülen tüm cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeden uyguladık.

"BAKANLIK KAPASİTE ARTIŞI YETKİSİ VEREMEZ"

İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Bizi işletmenin kapasitesini artırmakla suçluyorlar bize iftira atanlar şunu da bilirler ki işletmenin kapasite artışını Çevre Bakanlığı veremez böyle bir yetkisi yoktur. Sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer. ÇED raporlarına ilişkin buradaki kararlarda bu raporlar alınırken birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır. Bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır. Bu gerçekler tüm açıklığıyla ortadayken dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen nereden geldiği hepimizce bilinen sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldı"

FETÖ AKLAMA HESABI

Kızıl Deli Kahin hesabını Erzincan İliç'teki olaydan başlayarak geriye doğru incelediğimizde yine karşımıza FETÖ çıkıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında tıpkı FETÖ'cü diliyle 'kurmaca' diyen hesap, halk ve askerin devlet eliyle karşı karşıya getirildiğini iddia ettiği paylaşımları dikkat çekiyor.

Hesabı kullanan kişi daha önce FETÖ'cü Hakan Şükür'ü rüyasında gördüğünü söyleyip onunla alakalı haberler vermiş. Bununla birlikte KHK'lıları aklamak için attığı onlarca tweet var.