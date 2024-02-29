İstanbul’da deniz ve hava ulaşımına normale döndü

Mesai saati öncesi yoğunlaşan sis, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri zorlarken, bazı bölgelerde de trafik yoğunluğuna neden oldu. VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ Sisin yoğunluğunu azaltmasıyla birlikte Şehir Hatları'nın iptal olan bazı seferleri normale dönerken, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı Sarıyer hatlarında ise seferler bir süre daha yapılamadı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı. Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ



İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan seferler normale döndü. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışlarda aksamalar ve yönlendirmeler yaşandı. Sis nedeniyle havalimanında 1 saat 17 dakika boyunca iniş yapılamadı, kalkışlar ise gecikmeli olarak devam etti.

Bu süre içerisinde uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Bursa Yenişehir ve Çorlu havalimanlarına yönlendirildi. Sisin etkisinin azalmasıyla gecikmeli devam eden seferler, daha sonra normale döndü. İstanbul Havalimanı'nda da sis etkili olmasına rağmen uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı. UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLMİŞTİ Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.