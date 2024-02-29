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İstanbul'da deniz ve hava ulaşımına normale döndü

Son dakika haberi! İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Sisin yoğunluğunu azaltmasıyla birlikte Şehir Hatları'nın iptal olan bazı seferleri normale dönerken, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı Sarıyer hatlarında ise seferler bir süre daha yapılamadı. İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan seferler normale döndü. Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 07:29 Güncelleme 29 Şubat 2024, 13:42
İstanbul’da deniz ve hava ulaşımına normale döndü

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve özellikle Boğaz hattı boyunca yoğunlaşan sis, köprü ve gökdelenleri de kapattı.

Deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve özellikle Boğaz hattı boyunca yoğunlaşan sis, köprü ve gökdelenleri de kapattı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde görüldü. Megakenti etkisi altına alan sis, dronla görüntülendi.

Özellikle Boğaz hattında yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri sis bulutlarının arasında kayboldu.

Çamlıca Kulesi sisle birlikte görünmez hale gelirken, Levent bölgesinde gökdelenler de bulut deniziyle kaplandı.

GÖRÜŞ MESAFESİNİN AZALMASI SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

TEM otoyolu Mahmutbey ile Esenyurt, D-100 kara yolu Avcılar ile Beylikdüzü arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Mesai saati öncesi yoğunlaşan sis, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri zorlarken, bazı bölgelerde de trafik yoğunluğuna neden oldu.

VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ

Sisin yoğunluğunu azaltmasıyla birlikte Şehir Hatları'nın iptal olan bazı seferleri normale dönerken, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı Sarıyer hatlarında ise seferler bir süre daha yapılamadı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan seferler normale döndü.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışlarda aksamalar ve yönlendirmeler yaşandı.

Sis nedeniyle havalimanında 1 saat 17 dakika boyunca iniş yapılamadı, kalkışlar ise gecikmeli olarak devam etti.

Bu süre içerisinde uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Bursa Yenişehir ve Çorlu havalimanlarına yönlendirildi.

Sisin etkisinin azalmasıyla gecikmeli devam eden seferler, daha sonra normale döndü.

İstanbul Havalimanı'nda da sis etkili olmasına rağmen uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLMİŞTİ

Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.

İlkbaharın öncü göçmen kuşlarından leylekler, ülkemizde görülmeye başladı. İstanbul semalarında da görülen ve gün boyu kanat çırpan leylekler, geceleri ağaç, direk ve çatılarda dinleniyorlar.İlkbaharın öncü göçmen kuşlarından leylekler, ülkemizde görülmeye başladı. İstanbul semalarında da görülen ve gün boyu kanat çırpan leylekler, geceleri ağaç, direk ve çatılarda dinleniyorlar.

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.

ÇANAKKALE BOĞAZI'DAÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, boğaz hattındaki seferlerin sorunsuz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Boğaz, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor.

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