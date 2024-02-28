CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi

31 Mart'ta kavga ve kaosun gölgesinde giden CHP'de 1 Nisan sancısı giderek artmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sonra ermesinden sonra CHP iki blok arasında sıkışmış durumda.

Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.





KILIÇDAROĞLU KOLLARI SIVADI TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI

CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdatoğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan "Siyaseti bırakmadım mesajı verirken, ekibi ise CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.

KURULTAY ÇANLARI ÇALIYOR

Kaosa dönen aday belirleme sürecinde adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile çileden çıkarırken ı CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.



Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.

İMAMOĞLU DA KOLLARI SIVADI

Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.