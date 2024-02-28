SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel'e 'Savaş' göndermesi

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'de 1 Nisan sancısı giderek artmaya devam ediyor. İntikam hazırlıklarını sürdürerek olağanüstü kurultay için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan’ı işaret etti. Yerel seçimlerde CHP’nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özgür Özel'e Lütfü Savaş göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil"  ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 19:03 Güncelleme 28 Şubat 2024, 19:03
CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi

31 Mart'ta kavga ve kaosun gölgesinde giden CHP'de 1 Nisan sancısı giderek artmaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sonra ermesinden sonra CHP iki blok arasında sıkışmış durumda.



Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.



KILIÇDAROĞLU KOLLARI SIVADI TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI
CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdatoğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan "Siyaseti bırakmadım mesajı verirken, ekibi ise CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.

CHPde olağanüstü kurultay çanları! Özgür Özelin koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisanı iple çekiyorCHPde olağanüstü kurultay çanları! Özgür Özelin koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisanı iple çekiyor

KURULTAY ÇANLARI ÇALIYOR
Kaosa dönen aday belirleme sürecinde adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile çileden çıkarırken ı CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.

1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özelden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğluna mesaj: Avucunuzu yalarsınız1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özelden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğluna mesaj: Avucunuzu yalarsınız

İMAMOĞLU DA KOLLARI SIVADI
Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.


ÖZEL'DEN AVUCUNUZU YALARSIN
Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.



1 NİSAN'I İŞARET ETTİ
Tüm bu yaşananların ardında intikam için hazırlıklarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan'ı işaret etti.


BAŞARISIZ OLURSA TARTIŞILIR
Yerel seçimlerde CHP'nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı.

CHPde Hatay zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, alternatifsiz acziyetle Lütfü Savaşı yeniden aday yaptıCHPde Hatay zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, alternatifsiz acziyetle Lütfü Savaşı yeniden aday yaptı

ÖZGÜR ÖZEL'E LÜTFÜ SAVAŞ GÖNDERMESİ
CHP'nin aday belirleme sürecinde de başarısız olduğuna değinen Kılıçdaroğlyu, "Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da önemli açıklamalar: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz | FLAŞ UYARI
CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi
Türk Telekom
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI İZLE
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu
Başkan Erdoğan’dan postmodern darbenin 27. yıl dönümünde net mesaj: Kimse 28 Şubat zihniyetini hortlatamaz
CHP’li ABB’de mobbing bitmiyor! Sistem çökünce faturayı personele kestiler: Ya imzalayın ya da kovulursunuz
CHP yandaşı TELE 1’de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine ’katıksız’ Cihan Kolivar: Oruç farz değil dedi hakaret etti
Postmodern darbe 28 Şubat’ın üzerinden 27 yıl geçti! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri: Evlerini polise göstereceğim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 7 saat süren yol 2 saat 45 dakikaya inecek
FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin davada yeni gelişme! CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası
ABD kuvvetleri Gazze’de mi savaşıyor? Havacı Aaron Bushnell kendini ateşe vermeden önce söyledi! Arkadaşı ortaya çıkardı: Çok gizli yetkilere sahipti
İşten ayrılana ve emekli olana kıdem hesabı! Hangi ödemeler tazminatı artırır? Ek ödemelere dikkat!
SON DAKİKA