CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi

31 Mart'ta kavga ve kaosun gölgesinde giden CHP'de 1 Nisan sancısı giderek artmaya devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sonra ermesinden sonra CHP iki blok arasında sıkışmış durumda.
31 Mart'ta kavga ve kaosun gölgesinde giden CHP'de 1 Nisan sancısı giderek artmaya devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyasının sonra ermesinden sonra CHP iki blok arasında sıkışmış durumda.
Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.
KILIÇDAROĞLU KOLLARI SIVADI TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI
CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdatoğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan "Siyaseti bırakmadım mesajı verirken, ekibi ise CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.
KURULTAY ÇANLARI ÇALIYOR
Kaosa dönen aday belirleme sürecinde adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile çileden çıkarırken ı CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.
İMAMOĞLU DA KOLLARI SIVADI
Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.
ÖZEL'DEN AVUCUNUZU YALARSIN
Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.
Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.
1 NİSAN'I İŞARET ETTİ
Tüm bu yaşananların ardında intikam için hazırlıklarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan'ı işaret etti.
BAŞARISIZ OLURSA TARTIŞILIR
Yerel seçimlerde CHP'nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı.
ÖZGÜR ÖZEL'E LÜTFÜ SAVAŞ GÖNDERMESİ
CHP'nin aday belirleme sürecinde de başarısız olduğuna değinen Kılıçdaroğlyu, "Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil" ifadelerini kullandı.