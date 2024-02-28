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Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya barış mesajı: "Müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 18:05 Güncelleme 28 Şubat 2024, 18:16
Başkan Erdoğan’dan Avrupa’ya barış mesajı: Müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

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Erdoğan, "Savaşın Adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız.

Savaşın Adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim.

Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız.

Sayın Zelenskiy 10 maddeli Barış planını prensip olarak destekliyoruz planın gıda güvenliği ile ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendik. Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor.

Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetinin sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz.

Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak cografyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri iş birliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum.

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