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Çanakkale'deki deprem sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: MTA diri fay haritası sorgulama

SON DEPREMLER | AFAD, Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Marmara Denizi'nde meydana gelen üst üste depremler "Büyük İstanbul depreminin habercisi mi" sorusunu akıllara getirirken vatandaşlar hangi ilçelerin riskli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler hangileri?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:28 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:46
Çanakkale’deki deprem sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri? İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: MTA diri fay haritası sorgulama

SON DEPREMLER | Çanakkale Biga'da yerin 7 km derinliğinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. Bu gelişmelerin ardından en riskli ilçeler merak edilip araştırılıyor. Peki, Olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler hangileri? İşte merak edilenler...

İSTANBUL DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye'nin deprem haritasına göre deprem riskinin en az olan iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gibi iller yer alıyor.

İstanbul ise 1 ve.2 bölge deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, risk durumlarına göre illerin yer aldığı dereceler.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER AÇIKLANDI

Korkutan deprem sonrası İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri merak konusu oldu. İstanbul deprem haritasında bölgeler düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

💥Buna göre İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler şöyle;

Pendik,

Kadıköy,

Kartal,

Ümraniye,

Şile,

Üsküdar,

Darıca,

Erenköy,

Çengelköy,

Suadiye,

Altunizade,

Polonezköy,

Eminönü,

Rumelihisarı,

Adalar,

Beşiktaş,

İçerenköy,

Sarıyer,

Nişantaşı,

İstinye,

Gültepe,

Kağıthane,

Taksim,

Arnavutköy,

Şişli ve Levent.

💥İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler ise aşağıdaki gibidir;

Üsküdar

Çukuru,

Tarabya Çukuru,

Tophane,

Çayırbaşı Çukuru,

Ortaköy'deki dolgu kısımlar,

Kurbağalıdere,

Alibeyköy,

Moda Sahili,

Silivri,

Fatih,

Gümüşyaka ve Topkapı

💥Son olarak İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise;

Zeytinburnu,

Küçükçekmece,

Florya,

Esenkent,

Ispartakule,

Ambarlı,

Avcılar ve Haramidere'dir.

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