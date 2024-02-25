Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek

İMAMOĞLU 'KÜRDİSTAN' HAYALİ KURAN ÖZER'İ BAŞ ÜSTÜNDE TUTUYOR
Öte yandan CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in Kürdistan hayali kurduğu ifadeleri ortaya çıktı. İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta 'DEM'lendiği Ahmet Özer'e arka çıktı.
SARILIP ÖPTÜ
İmamoğlu'nun miting yaptığı otobüsün üzerinde Ahmet Özer de yer aldı. Konuşmak yapmak üzere otobüse gelen İmamoğlu'nun Özer'i sarılıp öpmesi dikkatlerden kaçmadı.
Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun ittifak olarak 'DEM Parti'yi incitmeme çabası olarak kayıtlara geçti.
Bilindiği üzere Özer, bir zamandır Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yürütüyor.
TAKVİM, CHP'nin 'DEM' tuttuğu Özer'i mercek altına aldı.
'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ
Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.
PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi.
CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.
Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.