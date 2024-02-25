Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek





İMAMOĞLU 'KÜRDİSTAN' HAYALİ KURAN ÖZER'İ BAŞ ÜSTÜNDE TUTUYOR

Öte yandan CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in Kürdistan hayali kurduğu ifadeleri ortaya çıktı. İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta 'DEM'lendiği Ahmet Özer'e arka çıktı.









SARILIP ÖPTÜ

İmamoğlu'nun miting yaptığı otobüsün üzerinde Ahmet Özer de yer aldı. Konuşmak yapmak üzere otobüse gelen İmamoğlu'nun Özer'i sarılıp öpmesi dikkatlerden kaçmadı.



Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun ittifak olarak 'DEM Parti'yi incitmeme çabası olarak kayıtlara geçti.







Bilindiği üzere Özer, bir zamandır Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yürütüyor.