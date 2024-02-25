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Son dakika: CHP ve DEM'in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM'e geçecek

Son dakika haberleri... Türkiye yerel seçim arifesinde CHP'nin PKK partisi DEM'le yaptığı Esenyurt oyununu izliyor. Kent uzlaşısı adı altında adeta Kandil'in talimatlarını yerine getiren CHP, Esenyurt'ta Kürdistan hayalleri kuran Ahmet Özer'i aday gösterdi. CHP-DEM hattındaki bu iş birliğinin perde arkası da ortaya çıktı. Özer'in seçilmesi halinde mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 09:03 Güncelleme 25 Şubat 2024, 09:16
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Türkiye CHP-DEM hattındaki bölücü ittifaka şahit oluyor.

Kent uzlaşısı adı altında Kandil'in talimatıyla DEM'e göre aday belirleyen CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.

CHP'nin aday gösterdiği Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.

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ESENYURT OYUNU
DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar'ın CHP'ye destek için adaylıktan çekildiği ortaya çıktı.

Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti.

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Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.

DEM'E GEÇECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.



İMAMOĞLU 'KÜRDİSTAN' HAYALİ KURAN ÖZER'İ BAŞ ÜSTÜNDE TUTUYOR
Öte yandan CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in Kürdistan hayali kurduğu ifadeleri ortaya çıktı. İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta 'DEM'lendiği Ahmet Özer'e arka çıktı.





SARILIP ÖPTÜ
İmamoğlu'nun miting yaptığı otobüsün üzerinde Ahmet Özer de yer aldı. Konuşmak yapmak üzere otobüse gelen İmamoğlu'nun Özer'i sarılıp öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun ittifak olarak 'DEM Parti'yi incitmeme çabası olarak kayıtlara geçti.



Bilindiği üzere Özer, bir zamandır Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yürütüyor.

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'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ
Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.



PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi.

CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.



Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

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