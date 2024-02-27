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Kulis Haber | Özgür Özel'e İstanbul ambargosu! Ekrem İmamoğlu'ndan reklam firmalarına 'fotoğrafını koymayın' talimatı

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu güç savaşı tam gaz devam ediyor. Bir taraftan olağanüstü kurultay çanları çalarken diğer taraftan da gerilim yükselmeye devam ediyor. Yaşanan çekişmesinin gölgesinde bomba bir kulis bilgisi daha gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler için İstanbul’da asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel’in fotoğrafının yer almamasını istedi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 21:00 Güncelleme 27 Şubat 2024, 21:53
Kulis Haber | Özgür Özel’e İstanbul ambargosu! Ekrem İmamoğlu’ndan reklam firmalarına ’fotoğrafını koymayın’ talimatı

CHP'deki 13 yıllık Kılıçdaroğlu devri sona ererken, gerilim ve kaos tam gaz yükselmeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultay sonrası CHP'yi kendi ikballeri doğrultusunda dizayn etmeye başlarken, kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Kılıçdaroğlu'nu ise arkadan hançerleyerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düştü.

KILIÇDAROĞLU'DAN TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI

İmamoğlu ve Özel yerel seçimler öncesi adaylık kavgasına tutuşurken CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 1 Nisan hazırlığını tam gaz sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.

KAOS DÖNEN ADAYLIK SÜRECİ

Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇANLARI ÇALIYOR

Kaosa dönen adaylık süreci, adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile 'yetersiz' olarak tanımladığı adaylar sonrası CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.

Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu.

CHPde olağanüstü kurultay çanları! Özgür Özelin koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisanı iple çekiyorCHPde olağanüstü kurultay çanları! Özgür Özelin koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisanı iple çekiyor



EKREM İMAMOĞLU'NDAN 1 NİSAN HAZIRLIĞI

Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. İmamoğlu'nun öncelikli hedefi CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in elinden devralıp koltuğa oturmak. Bu kapsamda CHP'deki Ekremciler hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özelden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğluna mesaj: Avucunuzu yalarsınız1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özelden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğluna mesaj: Avucunuzu yalarsınız

ÖZGÜR ÖZEL: AVUCUNUZU YALARSINIZ

Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.



ÖZGÜR'E İSTANBUL AMBARGOSU
Tüm bu yaşanınlar gölgesinde kulislerde bomba bir iddia gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler için İstanbul'da asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının yer almamasını istedi.



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından" ÖZGÜR ÖZEL'E İMAMOĞLU VETOSU…" başlığı ile paylaşımda bulunan Zafer Şahin şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi.


ÖZEL'İN GÖRSELİNE BİLE TAHAMMÜLÜ YOK
Fakat İstanbul'daki firmalara Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği bildirildi.

Şu ana kadar CHP Genel Merkezinden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel'in görselleri kullanılmayacak.

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