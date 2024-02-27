Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok müjdeyi verdi! "Suda yüzde 50 indirim yapacağız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok , Ankara Keçiören'de düzenlenen 'Kırıkkaleliler Buluşması' programına katıldı. Dernek üyelerinin de yer aldığı programda konuşan Altınok, "Makamlar, mevkiler gelip geçici, baki olan insan olmaktır. Vakit Ankara vaktidir. Keçiören Belediye Başkanlığı tecrübem var. Bir gece kondu şehrinden, turizm kenti haline geldi. Kale, kule, teleferiğimiz yan yana." diye konuştu.





Altınok, Ankara'da trafik sorunun arttığına da işaret ederek şöyle konuştu:

"Belediye başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır. Ankara'mızın ışığı söndü. Kızılay'da hayat erkenden bitiyor. Ankara gri bir başkent olmayı hak etmiyor. Ankara bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Bütçesi var, 2024 bütçesi 99 milyar. Akyurt'taki fuar alanının kaba inşaatı bitti ama hala açılmadı."