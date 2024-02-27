Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok müjdeyi verdi! "Suda yüzde 50 indirim yapacağız"

'31 MART SONRASI SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM"
Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda Türkiye'de başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten, Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. 'Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır?' Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" ifadelerini kullandı.
"ANKA PARK HİZMETE ALINACAK"
Altınok, Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Park'ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belitti. Altınok, Atatürk Orman Çiftliği'ni yeniden eski ruhuna kavuşturacaklarını belirterek, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Çürüyen Anka Park'ı da hizmete açacağız. Altınok'ta ne haram para var, ne kara para vardır. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" sözlerine yer verdi.