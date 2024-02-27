Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Törenine katıldı. Törenle birlikte İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı hizmete alındı.Törende Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da yer aldı.

Bakan Yerlikaya törende düzensiz göçle mücadele verilerini de açıklayarak, Mobil Göç Noktası araçlarının işleyişinden de söz etti. Yerlikaya, "Bugün İstanbulumuzda 65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alıyoruz. Bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbul'da toplam 103 Mobil Göç Noktası'na ulaştık. Böylece denetimlerimizi daha yoğun ve güçlü hale getirdik" dedi. Bakan Yerlikaya, araç sayısının artırılacağına dikkat çekerek hedeflerinin 265 araç olduğunu vurguladı.

"MÜCADELEYİ 4 AŞAMADA SÜRDÜRÜYORUZ"

İstanbul'da huzur ve güvenlik için canla başla çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, göçün dünyadaki en büyük küresel mesele olduğunu söyledi. Göçle mücadeleden de bahseden Bakan Yerlikaya, "Bu mücadeleyi 4 aşamada sürdürüyoruz. Sorunu kaynağında, yani daha ülkesinden gelmeden çözmek. İki, etkili sınır güvenlik tedbirleri. Üç, ülke içinde etkin tespit ve yakalama. Dört, hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi. Bu mücadeleleri her zaman kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden medeniyet ve insani değerlerimize uygun olarak yürütüyoruz. Tam da bu noktada yeni bir uygulama başlattık; Mobil Göç Noktaları. Bu uygulama dünyada bir ilkti. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğü durumlarda yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliği ibraz edemeyenler Mobil Göç Noktası araçlarına davet ediliyor. Bu araçlarda bir göç uzmanımız ve bir tercümanımız görev yapıyor. Araçta yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Bu kontrollerde eğer yabancı düzensiz göçmense sınırdışı işlemlerinin yapılabilmesi için doğrudan geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor" dedi.

"30 BÜYÜKŞEHRİMİZDE 162 ARACA ULAŞMIŞ OLUYORUZ"

Uygulamaya 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başladıklarını belirten Bakan Yerlikaya, uygulama başarılı olunca 30 büyükşehirde Mobil Göç Noktası araçlarını faaliyete geçirdiklerini söyledi. Yerlikaya, "İstanbulumuzda 38 aracımız vardı, bugün hizmete alınan 65 yeni araçla bu sayı 103'e ulaştı. 30 büyükşehrimizde toplamda 162 Mobil Göç Noktası aracına ulaşmış oluyoruz. Bu sayıyı daha da artırmaya kararlıyız" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE TOPLAM 286 BİN 102 YABANCININ KONTROLLERİ YAPILDI"

Bakan Yerlikaya, "19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da Mobil Göç Noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. Yaklaşık 200 bin, büyük bir rakam. 56 bin 620 yabancı sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 200 bine yakın kontrol, 56 bininin bu mobil göç noktalarımızda düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyor ve sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerimize sevk ediliyor. Türkiye geneline bakalım. Mobil Göç Noktası araçlarında bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 286 bin 102 yabancının kontrolleri yapıldı. 61 bin 429 yabancının düzensiz göçmen olduğu tespit edildi ve bu kişilerin sınırdışı işlemleri başlatılarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi" dedi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE 493 OPERASYON DÜZENLEDİK"

Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İstanbul'da 1 Haziran 2023- 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunların 201'i tutuklandı, 103'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin. Başta İstanbul olmak üzere her şehrimizde denetimlerimiz, kontrollerimiz artarak ama hiç durmadan ara vermeden devam edecek. İnsan tacirlerine ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE HEDEFİMİZ 265 ARAÇ"

Bakan Yerlikaya, "Denetimlerde etkin, ara vermiyoruz. İstediğimiz yerde denetimi yapabiliyoruz. 1 dakikamızı almıyor. 1 dakika içerisinde yasal kalışı olan ama üzerinde kimliği olmayan biri olduğu zaman kendisine 'Anlayışınız için teşekkür ediyoruz' diyoruz. Eğer yasal kalışı olmayan yani düzensiz yani kaçak göçmense diyoruz ki; 'Bize hiç zorluk çıkarmayın, sizi biz geri gönderme merkezimize sevk etmek durumundayız'. Biz yasal kalışı olan turistlerimizle ilgili hiçbir şekilde komplikasyon, olumsuz bir durum olmasını arzu etmediğimizden bu noktaya geldik. Bu uygulama daha da güçlenerek 65 araç da İstanbul'da devam edecek. Türkiye genelinde de hedefimiz bir 100 araç daha gelecek ve böylece 265 araca doğru gidiyoruz" diye konuştu.