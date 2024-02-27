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CHP'nin çiçekler sunduğu DEM'den Diyarbakır'da 'APO' mitingi! Tülay Hatimoğulları Oruç'tan bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük böğürtüsü

CHP - DEM hattındaki seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi çiçeklerle ağırladığı terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısını yineledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tecrit ağır insanlık suçudur, derhal kalkmalıdır, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır” dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 22:50 Güncelleme 27 Şubat 2024, 23:13
CHP’nin çiçekler sunduğu DEM’den Diyarbakır’da ’APO’ mitingi! Tülay Hatimoğulları Oruç’tan bebek katili terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük böğürtüsü

Yerel seçimlere 32 gün kala CHP - DEM hattındaki kirli ittifakın bölücü yansımaları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.

DEM'li Tülay Hatimoğulları terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz zamanlarda kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." demişti.

CHP - DEM İTTİFAKININ PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI
DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.

Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.

aşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti'nin mitingi yine bir terör propagandasına sahne oldu.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' BÖĞÜRTÜSÜ!
Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu. "Tecrit kaldırılsın" diyen Hatimoğlulları, "Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" dedi.

PKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Öldürülen terör örgütü üyelerinin de arkadaşları olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, "Bizler Sevelerin, Pakizelerin, Sakinelerin arkadaşıyız." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik vurdukça ses DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullarından geliyor! Öldürülen teröristlere selam çaktı: Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsunMehmetçik vurdukça ses DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullarından geliyor! Öldürülen teröristlere selam çaktı: Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun

TERÖRİSTLERE SELAM ÇAKTI
Daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf edilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin aday tanıtım toplantısında skandal sözlerine devam etmişti. Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları öldürülen teröristlere selam çaktı. Hatimoğulları, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." demişti.

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