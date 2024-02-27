CHP’nin çiçekler sunduğu DEM’den Diyarbakır’da ’APO’ mitingi! Tülay Hatimoğulları Oruç’tan bebek katili terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük böğürtüsü

Yerel seçimlere 32 gün kala CHP - DEM hattındaki kirli ittifakın bölücü yansımaları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. DEM'li Tülay Hatimoğulları terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz zamanlarda kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." demişti.

CHP - DEM İTTİFAKININ PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI

DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.



Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.