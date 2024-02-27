CHP’nin çiçekler sunduğu DEM’den Diyarbakır’da ’APO’ mitingi! Tülay Hatimoğulları Oruç’tan bebek katili terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük böğürtüsü

'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' BÖĞÜRTÜSÜ!
Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu. "Tecrit kaldırılsın" diyen Hatimoğlulları, "Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" dedi.
PKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Öldürülen terör örgütü üyelerinin de arkadaşları olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, "Bizler Sevelerin, Pakizelerin, Sakinelerin arkadaşıyız." ifadelerini kullandı.
TERÖRİSTLERE SELAM ÇAKTI
Daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf edilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin aday tanıtım toplantısında skandal sözlerine devam etmişti. Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları öldürülen teröristlere selam çaktı. Hatimoğulları, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." demişti.