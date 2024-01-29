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Mehmetçik vurdukça ses DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geliyor! Öldürülen teröristlere selam çaktı: "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf edilirken acı ses DEM Parti'den gelmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin aday tanıtım toplantısında skandal sözlerine devam etti. Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere şu sözlerle selam çaktı. "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun."

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 22:41 Güncelleme 29 Ocak 2024, 23:20
Mehmetçik vurdukça ses DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan geliyor! Öldürülen teröristlere selam çaktı: Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun

Yerel seçimlere 2 ay kala CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.

CHP'de genel başkan değişse de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi DEM ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI DERHAL DURDURUN"
Şehitlerin intikamı adına sürdürülen operasyondan rahatsızlığı dile getiren hadsiz Tülay Hatimoğulları Oruç konuşmasında, operasyonların durdurulmasını talep etmişti. Öte yandan Oruç, operasyonlar sürerken bir kez daha 'siviller vuruluyor' yalanını ortaya atmıştı.

GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ!
Öte yandan CHP'nin seçim ortağı DEM'in Eş Başkanı Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHPnin ortağı DEM Partinin Eş Başkanı Tülay Hatimoğullarından Mecliste skandal! TSKnın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi!CHPnin ortağı DEM Partinin Eş Başkanı Tülay Hatimoğullarından Mecliste skandal! TSKnın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi!

CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.



İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı.

Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ
Terör örgütü PKK'nın siyasği ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir skandala daha imza attı.

Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi.
Tülay Hatimoğlulları, "Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı.

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