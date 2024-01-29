Mehmetçik vurdukça ses DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geliyor! Öldürülen teröristlere selam çaktı: "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun"

GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ!

Öte yandan CHP'nin seçim ortağı DEM'in Eş Başkanı Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. CHPnin ortağı DEM Partinin Eş Başkanı Tülay Hatimoğullarından Mecliste skandal! TSKnın operasyonlarından rahatsız olup Kürdistan dedi! CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.





İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı.

Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasği ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir skandala daha imza attı.



Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi.

Tülay Hatimoğlulları, "Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN