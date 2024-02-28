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Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e FETÖ tepkisi!

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi hedef alan sözleri sonrası bomba açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 18:42 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:42
Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım’dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e FETÖ tepkisi!

Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem tartışmaları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerginlik yükselmeye devam ediyor.



Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maç sonrası sosyal medyada iki kulüp arasında tartışmalar sürmeye devam ederken bugün (27.02.2024) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

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FENERBAHÇE'YE FETÖ GÖNDERMESİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir proje olduğunu tekrar dile getiren Özbek, "Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bir proje olduğunu ifade etmiştim. Başkanlarının özellikle bir proje olduğunu söylemiştim. Bunda hala ısrarlıyım. Proje olma hüviyetini hala sürdürüyorlar. Cinayet mahaline ilk olarak katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Google'a girin bakın. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın Google'a, bakın ne çıkıyor karşınıza. Sanki bunları biz yapmışız gibi Hacivat - Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz YıldırımFenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım

AZİZ YILDIRIM'DAN BOMBARDIMAN
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım bomba açıklamalarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada Yıldırım, , "Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır" dedi.

Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları imzalı paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum.



"DURSUN ÖZBEK VE BENZERLERİ KORKUP, SİNERKEN..."
3 Temmuz ruhu ölmemiştir. Dipdiri bir şekilde ayaktadır. Bu ruh Ünal Aysal tarafından dile getirilen "bu ateş üflenerek sönmez" sözünü nasıl paramparça etmiş ise bugün de Dursun Özbek'in benzer sözlerini paramparça eder, edecektir. Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır. Onlarla mücadelem bitmemiştir. Tarih onların da eninde sonunda yargı önüne çıktığına ve hesap verdiğine şahitlik edecektir.

Galatasaray Başkanı Dursun ÖzbekGalatasaray Başkanı Dursun Özbek

"HADDİ VE CÜRET EDECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir. Bugün her kim FETÖ seviciliği yapıyorsa alçaktır, şerefsizdir. 117 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü daima milletinin emrinde devletin yanında olmuştur. Ergen çocuk açıklamaları ile 117 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sportif rekabete malzeme yapmak kimsenin haddi ve cüret edeceği bir şey değildir.

Dursun Özbek'in entellektüel beslenme kaynağı olan Google, FETÖ'nün sözde lideri ve Galatasaray Kulübü ve mensuplarının ortak anıları ile doludur. UEFA Şampiyonluğunun posterini bile bir bütün olarak yayınlayamayan bir kulüp başkanının Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapmış olduğu FETÖ yakıştırması tam anlamıyla bir aptallıktır. Fenerbahçe'ye FETÖ tarafından kurulduğu yargı kararları ile sabit olan Şike Kumpasını bir gerçekmiş gibi servis etmesi ise tam bir FETÖ yandaşlığıdır.



"KARANLIK YAPI İLE MÜCADELEDEM BİTMEMİŞTİR"
Başkanlık görevimin sona ermesi sonrasında da bu karanlık yapı ile mücadelem bitmemiştir. Halen de sürmektedir. Dursun Özbek ve benzerleri bizlerin Türk Futbolu adına vermekte olduğumuz bu mücadelenin neresindedir? Sessizliğimiz kendisini yanılgıya düşürmesin. Damarımızdaki kan da öfkemiz de değişmemiştir. Dursun Özbek bilmelidir ki yapmakta olduğumuz bu mücadelede karşımızda olanların akıbeti değişmeyecektir. Bu mücadeleye laf edenleri, mücadelemizi kendi küçük şahsi menfaatlerine meze edenlerin dilini kesmeyi de onlara dünyaya dar etmeye de gücümüz vardır. Yokluğumuzda kendini olduğundan farklı bir yere pozisyonlayan Dursun Özbek bilmelidir ki kendisi bizim nazarımızda sinek ikiliden daha büyük değildir ve ona daha çok söyleyecek sözümüz olacaktır.

Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları"

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