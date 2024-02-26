Derin Amerika kuruluşu CSIS'tan hem itiraf hem skandal! "PKK doğrudan ABD'den destek alıyor"

Türkiye'nin PKK tehdidini gerçekleştirdiği operasyonlarla sınır ötesine kaydırdığına dikkat çekilirken "PKK, Türkiye dışında Batı ülkelerine doğrudan bir tehdit oluşturmaz." ifadeleriyle kirli bağ da itiraf edildi.
LENİNİST BAŞLADILAR ABD YANLISI OLDULAR
Terör örgütü PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olarak başlandığını ancak Soğuk Savaş'ın ardından ABD yanlısı eğilimler geliştirdiği belirtilen raporda "PKK lideri Abdullah Öcalan, 1998'deki bir röportajında Suriye'den kovulmadan hemen önce komünizmi reddetti ve "ABD gelişmeyi temsil ediyor" dedi. ABD, Öcalan'ın yakalanmasına yardım etti ve PKK'yı terörist bir örgüt olarak tanımlasa da, Kuzeydoğu Suriye'deki PKK'ya bağlı PYD ile düzenli olarak işbirliği yapar. Bu işbirliği sona erse bile, grup ABD'ye minimal bir tehdit oluştururdu. İdeolojisinde ABD'ye yönelik bir tehdit olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur ve Soğuk Savaş döneminde NATO müttefikine karşı savaşan bir Marksist-Leninist örgüt olarak bile ABD vatandaşlarına veya tesislerine saldırı tarihi yoktur. PKK'nın Türk toprak bütünlüğüne yönelik tehdidi de sorunludur." denildi.
PKK'nın "Türk toprak bütünlüğüne anlamlı bir tehdit oluşturmadığı" iddia edilerek bölücü örgüt aklanmaya çalışılırken, "Türkiye askeri baskısını azaltırsa PKK Türk sivilleri, devlet çalışanlarını ve güvenlik güçlerini tehdit etmeye devam edecektir. Askeri baskının arttırılması bile PKK tehdidini ortadan kaldırmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
"PKK'YA BAĞLI GRUPLARI DOĞRUDAN ABD DESTEKLİYOR"
Derin Amerika kuruluşunun raporunda yer alan şu itiraf ise malumun ilamı oldu:
"PKK'ya bağlı gruplar doğrudan ABD'den destek almakta ve belirli bir dereceye kadar korunmaktadır - ABD, NATO müttefiki için PYD'yi korumak için savaşmayacak olsa da, ABD yetkilileri Türk ordusunun bir ABD yanlısı karşıterörizm kuvvetini yok etmesini kabul etmeyecek ve böyle bir sonucu engellemek için diplomatik baskı uygulayacaklardır. Sonuç olarak, Türkiye'nin PKK'yı yok etme umudu yoktur, çünkü Kürt güçleri ABD'nin karşıterörizm mücadelesinde önemli müttefiklerdir."
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PKK MEDYASI RAPORU KÖPÜRTTÜ
ABD'li kurululuşun söz konusu raporu PKK medyasında da yer aldı. Terörist yayın organları söz konusu raporun PKK'nın uluslararası arenada aklanması için kaynak olaracağını yazarak, "PKK'nın uluslararası terör listelerinden çıkarılması ve meşru bir siyasi ve askeri aktör olarak muamele görmesi gerektiği yönündeki argümanları daha da güçlendirecektir." iddiasında bulundu.