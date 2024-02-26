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Derin Amerika kuruluşu CSIS'tan hem itiraf hem skandal! "PKK doğrudan ABD'den destek alıyor"

ABD siyasetine yön veren kuruluşlar arasında gösterilen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) "Küresel Terörizm Tehdit Değerlendirmesi" adlı raporunda hem itirafta bulundu hem de skandala imza attı. Terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunan kuruluş Türkiye'nin PKK'ya gerçekleştirdiği operasyonlarla bölgedeki istikrarı baltaladığını iddia etti. CSIS, raporunda PKK'nın doğrudan ABD tarafından beslendiğini de itiraf etti. Raporda, "PKK'ya bağlı gruplar doğrudan ABD'den destek almakta ve belirli bir dereceye kadar korunmaktadır." denildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 12:10 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:34
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor

ABD politikalarını belirleyen kuruluş olarak bilinen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) ABD'nin terör örgütü PKK ile bağını itiraf etti.

Türkiye son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirdi.

Özellikle sınır ötesine sıkışan emperyalist güçlerin tetikçisi PKK zaman zaman saldırılar düzenleyerek son çırpınışlarını yaşıyor.

PKK son olarak Irak'ta bulunan üslerimize alçak saldırılar düzenleyerej 23 Aralık'ta 12, 12 Ocak'ta ise 9 kahramanımızı şehit etti.

DERİ AMERİKA'DAN HEM İTİRAF HEM SKANDAL
Üs bölgelerimize yönelik gerçekleştirilen saldırılarda Türkiye'nin bölgede etkin bir aktör olmasını istemeyen güçlerin parmağı olduğu bilinirken 'Derin Amerika'dan adeta itiraf geldi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) "Küresel Terörizm Tehdit Değerlendirmesi" adlı raporunu 8 Şubat'ta yayınlandı.

Söz konusu rapor hem skandalları hem de büyük bir itirafı barındırıyor.

CSIS, TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINDAN RAHATSIZ OLDU
Terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunan kuruluş Türkiye'nin PKK'ya gerçekleştirdiği operasyonlarla bölgedeki istikrarı baltaladığını iddia ederken PKK'nın doğrudan ABD tarafından beslendiğini de itiraf ediyor.

PKK'yı "Kürt gruplar" olarak tanımlayan raporda "Türkiye-Kürt" çatışması şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

ABD'li kuruluş tarafından Türkiye'nin Kürt nüfusun yaşadığı bölgelere şiddet uyguladığı iddia edilerek PKK'nın aklanmaya çalışıldığı raporda şu skandal ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki terörist saldırılar genel olarak küçük bir tehdit oluştursa da, Türkiye-Kürt çatışması bölgedeki şiddet ve istikrarsızlığın ana nedenlerinden biri olarak kalmaktadır. Şiddetin çoğu, Türkiye'nin Kürt nüfusunun yaşadığı güneydoğu illerinde yoğunlaşmıştır, ancak İstanbul, Kürt grupların karıştığı şiddet olaylarına tanık olmuştur, özellikle 2016'da PKK'nın bir kolu olan Kurdistan Özgürlük Şahinleri tarafından gerçekleştirilen bir bombalama olayı. (Terör örgütü PKK'nın Beşikaş'ta 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşımızı şehit ettiği alçak saldırı) Ankara ile müzakereleri reddeden bir PKK ayrılıkçı grubudur."

Türkiye'nin PKK tehdidini gerçekleştirdiği operasyonlarla sınır ötesine kaydırdığına dikkat çekilirken "PKK, Türkiye dışında Batı ülkelerine doğrudan bir tehdit oluşturmaz." ifadeleriyle kirli bağ da itiraf edildi.

LENİNİST BAŞLADILAR ABD YANLISI OLDULAR
Terör örgütü PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olarak başlandığını ancak Soğuk Savaş'ın ardından ABD yanlısı eğilimler geliştirdiği belirtilen raporda "PKK lideri Abdullah Öcalan, 1998'deki bir röportajında Suriye'den kovulmadan hemen önce komünizmi reddetti ve "ABD gelişmeyi temsil ediyor" dedi. ABD, Öcalan'ın yakalanmasına yardım etti ve PKK'yı terörist bir örgüt olarak tanımlasa da, Kuzeydoğu Suriye'deki PKK'ya bağlı PYD ile düzenli olarak işbirliği yapar. Bu işbirliği sona erse bile, grup ABD'ye minimal bir tehdit oluştururdu. İdeolojisinde ABD'ye yönelik bir tehdit olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur ve Soğuk Savaş döneminde NATO müttefikine karşı savaşan bir Marksist-Leninist örgüt olarak bile ABD vatandaşlarına veya tesislerine saldırı tarihi yoktur. PKK'nın Türk toprak bütünlüğüne yönelik tehdidi de sorunludur." denildi.

PKK'nın "Türk toprak bütünlüğüne anlamlı bir tehdit oluşturmadığı" iddia edilerek bölücü örgüt aklanmaya çalışılırken, "Türkiye askeri baskısını azaltırsa PKK Türk sivilleri, devlet çalışanlarını ve güvenlik güçlerini tehdit etmeye devam edecektir. Askeri baskının arttırılması bile PKK tehdidini ortadan kaldırmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"PKK'YA BAĞLI GRUPLARI DOĞRUDAN ABD DESTEKLİYOR"
Derin Amerika kuruluşunun raporunda yer alan şu itiraf ise malumun ilamı oldu:

"PKK'ya bağlı gruplar doğrudan ABD'den destek almakta ve belirli bir dereceye kadar korunmaktadır - ABD, NATO müttefiki için PYD'yi korumak için savaşmayacak olsa da, ABD yetkilileri Türk ordusunun bir ABD yanlısı karşıterörizm kuvvetini yok etmesini kabul etmeyecek ve böyle bir sonucu engellemek için diplomatik baskı uygulayacaklardır. Sonuç olarak, Türkiye'nin PKK'yı yok etme umudu yoktur, çünkü Kürt güçleri ABD'nin karşıterörizm mücadelesinde önemli müttefiklerdir."

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PKK MEDYASI RAPORU KÖPÜRTTÜ
ABD'li kurululuşun söz konusu raporu PKK medyasında da yer aldı. Terörist yayın organları söz konusu raporun PKK'nın uluslararası arenada aklanması için kaynak olaracağını yazarak, "PKK'nın uluslararası terör listelerinden çıkarılması ve meşru bir siyasi ve askeri aktör olarak muamele görmesi gerektiği yönündeki argümanları daha da güçlendirecektir." iddiasında bulundu.

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