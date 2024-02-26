CHP ve DEM’in ’kent uzlaşısı’ adı altındaki ’Apo uzlaşısı’na vatandaş ne diyor? Optimar son anketi yayınladı! Ekrem İmamoğlu’na şok

ANKETLERDEN İMAMOĞLU'NA KÖTÜ HABER

Kandil de bu konuda İmamoğlu'na destek verirken, seçimlere sayılı günler kala anketlerde İmamoğlu için kötü bir senaryo yer alıyor.

"Seçmen DEM Parti-İmamoğlu ittifakına ne diyor" isimli köşe yazısında İstanbul'daki kirli ittifakın seçmene yansımasını ele alan Abdulkadir Selvi son anketin sonuçlarını açıkladı. İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:

ANKETLER NE GÖSTERİYOR?



Peki Ekrem İmamoğlu ile Kandil arasındaki bu ittifaka seçmen nasıl bakıyor? Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar araştırma bunu halka sormuş. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar veriyor.

İTTİFAK MI DEM Parti adını "Kent uzlaşısı" koydu ama ankete katılanların yüzde 58.6'sı bunun ittifak olduğu görüşünde. Yüzde 41.4 ise hayır ittifak değil diyor. İlginç olan CHP'lilerin yüzde 48.5'ü DEM'in ise yüzde 75'i ittifak olarak görüyor. ESENYURT İÇİN NE DİYORLAR

Esenyurt'ta CHP ilan ettiği adayı geri çekti. DEM Parti ile işbirliği üzerine Ahmet Özer'i çıkardı. Peki Esenyurt ittifakı oy kullanma tavrını etkileyecek mi? Ankete katılanların yüzde 48.9'u etkilemez diyor. Sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 17.7. Sandığa gider ve partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 16.1 CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy veririm diyenlerin oranı yüzde 10.5. Fikrim yok diyenler de yüzde 6.7 çıkıyor.