CHP ve DEM’in ’kent uzlaşısı’ adı altındaki ’Apo uzlaşısı’na vatandaş ne diyor? Optimar son anketi yayınladı! Ekrem İmamoğlu’na şok

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından DEM'in kapısından ayrılmayan CHP, deyim yerindeyse Kandil'in talimatlarını bir bir yerine getiriyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından DEM'in kapısından ayrılmayan CHP, deyim yerindeyse Kandil'in talimatlarını bir bir yerine getiriyor.
31 Mart yerel seçimlerini kazanma uğruna DEM ile kirli bir ittifak yapan CHP, kent uzlaşısı adı altında Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'i PKK partisine bıraktı.
Bu kapsamda CHP, Esenyurt'taki adayı Ali Gökmen'i çekip Kürdistan hayali kuran Ahmet Özer'i aday gösterdi.
ANKETLERDEN İMAMOĞLU'NA KÖTÜ HABER
Kandil de bu konuda İmamoğlu'na destek verirken, seçimlere sayılı günler kala anketlerde İmamoğlu için kötü bir senaryo yer alıyor.
"Seçmen DEM Parti-İmamoğlu ittifakına ne diyor" isimli köşe yazısında İstanbul'daki kirli ittifakın seçmene yansımasını ele alan Abdulkadir Selvi son anketin sonuçlarını açıkladı.
İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:
ANKETLER NE GÖSTERİYOR?
Peki Ekrem İmamoğlu ile Kandil arasındaki bu ittifaka seçmen nasıl bakıyor?
Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar araştırma bunu halka sormuş. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar veriyor.
İTTİFAK MI
DEM Parti adını "Kent uzlaşısı" koydu ama ankete katılanların yüzde 58.6'sı bunun ittifak olduğu görüşünde. Yüzde 41.4 ise hayır ittifak değil diyor. İlginç olan CHP'lilerin yüzde 48.5'ü DEM'in ise yüzde 75'i ittifak olarak görüyor.
ESENYURT İÇİN NE DİYORLAR
Esenyurt'ta CHP ilan ettiği adayı geri çekti. DEM Parti ile işbirliği üzerine Ahmet Özer'i çıkardı. Peki Esenyurt ittifakı oy kullanma tavrını etkileyecek mi? Ankete katılanların yüzde 48.9'u etkilemez diyor. Sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 17.7. Sandığa gider ve partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 16.1 CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy veririm diyenlerin oranı yüzde 10.5. Fikrim yok diyenler de yüzde 6.7 çıkıyor.
İKNA ETMELİLER
CHP Esenyurt'u kazanmak istiyorsa sandığa gitmem diyen yüzde 16.1'lik kesimi AK Parti ise seçimi alabilmek için CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy vereceğini söyleyen yüzde 10.5'lik seçmeni ikna etmek durumunda.
ONAYLIYOR MU
Optimar, "CHP ve DEM Parti arasında ilan edilen kent uzlaşısı ittifakını doğru buluyor musunuz?" diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 76.6'sı hayır diyor. Evet diyenlerin oranı ise yüzde 23.4'te kalıyor. CHP'lilerin yüzde 52.4'ü bu ittifakı onaylarken DEM Partililerin tamamı İmamoğlu ile ittifakı destekliyor.
BAŞARILI OLUR MU
Şimdi geldik bu ittifakın esas önemli olan yanına. Optimar, "CHP VE DEM PARTİ arasında gerçekleşen kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünüyor musunuz?" diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 72'si başarılı olamayacağını düşünüyor. Başarılı olur diyenler ise yüzde 28 çıkıyor.
İmamoğlu'nun bu veriler ışığında DEM'le ittifakı tekrar gözden geçireceğini zannetmiyorum ama seçmen bu ittifakı onaylamıyor.
KILIÇDAROĞLU'NA KIRMIZI KART
CHP bu seçimden başarısız çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'da partinin başına dönmek için harekete geçeceği konuşuluyor. Bu konuda seçmenler ne düşünüyor?
Ankete katılanların yüzde 73'ü Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete dönmesini istemiyor. Yüzde 27'si ise istiyor. CHP'lilerin ise yüzde 72.9'u eski genel başkanlarını istemezken, yüzde 27.2'i istiyor.