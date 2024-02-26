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Son dakika: Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK/YPG’li Hüda El Tuma yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinden Türkiye'ye geçiş yapma arayışındayken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbaratla yakalandı. Teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:04 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:15
Son dakika: Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK/YPG’li Hüda El Tuma yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile kesintisiz mücadele sürüyor.
Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK/YPG'li Hüda El Tuma yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı.

PKK/YPG’li Hüda El TumaPKK/YPG’li Hüda El Tuma

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

PKK/YPG’li Hüda El TumaPKK/YPG’li Hüda El Tuma

ASKERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.

PKK/YPG’li Hüda El TumaPKK/YPG’li Hüda El Tuma

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMİŞ
Terör örgütüne 2019'da katılan ve Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

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