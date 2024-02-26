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Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür: "Yaşım miktarınca güller gönderdi"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Devlet Bey yaşım miktarınca güller gönderdi." dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:58 Güncelleme 26 Şubat 2024, 17:15
Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye teşekkür: Yaşım miktarınca güller gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Devlet Bey yaşım miktarınca güller gönderdi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devlet bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği biçimde olan henüz daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum günümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da Manisa'ya gidiyorum orada olacağız. Süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettireceğiz.

YENİDEN REFAH MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDEKİ DURUMDAN ŞU ANDA KOPMUŞ VAZİYETTE

Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde yine duracağız.

"F-35'TEN ÖTE F16'YA KİLİTLENMİŞ VAZİYETTEYİZ"

(ABD'den F-16 alım süreci) Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk. Bu konunun dışında da tabi arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde gerek Dışişleri Bakanımın gerek ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz.

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