Ekremci fondaşlardan "Damsız" manipülasyon! T24 yaydı Saraçhane trolleri atladı... Murat Kurum'un "Gamsızlar" sözünü çarpıttılar

Yerel seçimlere giderayak iyice çıkmaza giren Ekrem İmamoğlu, fondaşları üzerinden yürüttüğü sistematik dezenformasyonlarla kendine alan açmak istiyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un "Gamsızlar gelsin de hizmet nasıl yapılırmış görsünler" sözleri Saraçhane trolleri tarafından bilinçli ve maksatlı bir şekilde çarpıtıldı. Fondaş T24, Kurum'un "Gamsızlar" sözünü "Damsızlar" olarak servis etti. Bu gelişme sonrası CHP'li İBB beslemesi tetikçiler birer birer 'Damsız' manipülasyona soyundu. TAKVİM 'Ekremci' manipülatörleri sizler için deşifre etti.