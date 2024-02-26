Ekremci fondaşlardan "Damsız" manipülasyon! T24 yaydı Saraçhane trolleri atladı... Murat Kurum'un "Gamsızlar" sözünü çarpıttılar

Yerel seçimlere giderayak iyice çıkmaza giren Ekrem İmamoğlu, fondaşları üzerinden yürüttüğü sistematik dezenformasyonlarla kendine alan açmak istiyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un "Gamsızlar gelsin de hizmet nasıl yapılırmış görsünler" sözleri Saraçhane trolleri tarafından bilinçli ve maksatlı bir şekilde çarpıtıldı. Fondaş T24, Kurum'un "Gamsızlar" sözünü "Damsızlar" olarak servis etti. Bu gelişme sonrası CHP'li İBB beslemesi tetikçiler birer birer 'Damsız' manipülasyona soyundu. TAKVİM 'Ekremci' manipülatörleri sizler için deşifre etti.
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve yandaşı medyanın yalan, iftira ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine şahitlik ediyor.
Bu durumun son örneği Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum'un Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamanın çarpıtılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
"GAMSIZLAR GELSİN DE HİZMET NASIL YAPILIR GÖRSÜN"
CHP'li İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bıraktığının altını çizen Kurum, "Gamsızlar gelsin de hizmet nasıl yapılırmış, hizmet sevdası nasılmış gelip burada görsünler" ifadelerini kullandı.