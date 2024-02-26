Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na 31 Mart göndermesi: Kirli hesaplar bozulacak milletin hesabı tutacak

"İSTANBUL DIŞI GÜNDEMLERİN PEŞİNDEYDİN"
Murat Kurum, Büyükçekmece'nin kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu, özellikle eski ve riskli yapıların bir an evvel yenilenmesi gerektiğini kaydederek, "Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün, şuradaki annemiz ağlarken sen hangi işin peşindeydin? Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin." diye konuştu.
Artık milletin İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını, kendileriyle arasındaki farkı gördüğünü belirten Kurum, şöyle devam etti:
"Bugün İstanbul'un yönetiminde, maalesef 1,5 milyon yuvamızda insanımız deprem korkusuyla yaşarken, 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara'nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bugün bir tarafta Fikirtepe'de 60 bin insanımıza yeni yuvalarını kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var. Bugün bir tarafta Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ferah'ta, Mehmet Akif Ersoy'da ayağındaki çizmelerle şantiye çamuru çiğneyenler, diğer tarafta dün dost dediği adamların hukukunu çiğneyenler var. Bugün bir tarafta Pendik'te, Sultanbeyli'de on binlerce yuvanın temelini atanlar, diğer yanda Ankara'da hançer siyasetiyle kendi genel başkanının altını oyanlar var. Bir yanda Güngören'de, Zeytinburnu'nda on binlerce yeni yuvalarına kavuşturanlar var, diğer yanda kentsel dönüşüme karşı 1500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken Büyükşehir Meclisine bile gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart'ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan, çabalayan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek."
BÜYÜKÇEKMECE'YE DENİZ ULAŞIMI SAĞLANACAK, İMAR SORUNU ÇÖZÜLECEK
Kurum, Büyükçekmece-Silivri metrobüs hattını hizmete alacaklarını ifade ederek, metrobüsü Büyükçekmece'ye Silivri'ye kadar uzatacaklarını, TÜYAP-Albatros-Büyükçekmece Raylı Sistem/Füniküler hattını açacaklarına söyledi.
Büyükçekmece-Kağıthane Karayolu Tünel Projesini 1 Nisan'dan itibaren başlatacaklarını, Mimar Sinan Kavşağı'nın hemen inşa edileceğini belirten Kurum, "Büyükçekmece'mizi deniz ulaşımıyla İstanbul'un ana merkezlerinden biri yapmak için tüm sahil kesiminden Büyükçekmece'mize deniz ulaşımını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Üst geçitlerimizin hepsini yenileyeceğiz. Kumburgaz, Kamiloba, Türkoba ve Pınartepe mahallelerimizdeki imar sorununu ivedilikle çözeceğiz." şeklinde konuştu.
SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
Öte yandan Murat Kurum, açılışını Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde de konuşma gerçekleştirdi.
Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın ve İstanbul'un en önemli adımlarından biri olan projenin hayırlı olmasını diledi.
Adaylığının açıklandığı ilk günden beri İstanbul'un yollarında, hanelerinde ve dükkanlarında olduklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzun 571 yıllık şanlı mazisi ve onuru maalesef bir avuç iş bilmez tarafından heba edilmektedir. Fatih'in emaneti İstanbul, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 94 yılındaki yönetimiyle birlikte yükseliş dönemine girmiş, Avrupa'nın kültür başkenti olmuşken, son 5 yılda maalesef fetret dönemine girmiş, şehircilik adında adeta hasta bir şehir haline getirilmiştir." diye konuştu.
Kurum, İstanbul'un tüm insanlarının kendisine efendilik taslayanlardan bezmiş şekilde hizmetkarlarını, Cumhur İttifakı'nı ve kendilerini beklediğini dile getirerek, "CHP'li mevcut yönetimle, İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Çünkü bunlar, bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar. Dün Ayasofya Camisi'nin açılış törenine resmi davetiyeyle davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler, şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedir." ifadelerini kullandı.
"Bir yılının 288 saati trafikte geçen bu millete dönüp bakmadılar. Aylarını, yıllarını bu şehrin dışında geçirdiler." diyen Kurum, şöyle devam etti:
"Ömrünün 3,5 yılı trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar, haykırışlarına kulak vermediler. Milletimiz bu beceriksizlere karşı İstanbul'un tüm sokaklarında 'Onlar susacak, İstanbul konuşacak, artık söz de mühür de bizim. Artık vakit İstanbul vakti.' diyor. Şimdi, biz de 'Onlar yapamaz, Murat Kurum yapar.' diyerek bizleri onurlandıran ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanı'mızın huzurunda halkımıza, İstanbul'umuza söz veriyoruz. Biz, sadece milletimizin sözüne kulak vereceğiz. Size söz, 2019'dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine bile beton dökenlerin dönemini 31 Mart akşamı bitireceğiz. Verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmeyenlerden, bu şehrin kayıp yıllarının hesabını tek tek soracağız. Evelallah İstanbul'umuzu 1 Nisan'dan itibaren milletimizle el ele vererek en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız. Trafik çilesinden bezmiş bu güzel milleti, İstanbul'umuzu çilesiz İstanbul'la buluşturacağız."
"NE YAPIYORSAK İSTANBUL'UN KADINLARIYLA GENÇLERİYLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"
Yanında gururla durdukları eserleri yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, bu eserleri yapmanın her babayiğidin harcı olmadığını ifade etti.
İBB Başkan adayı Kurum, 1 Nisan'dan sonra hedeflerine aynı şuurla ve dertle koşacaklarını vurgulayarak, "Ne yapıyorsak İstanbul'un kadınlarıyla gençleriyle birlikte yapacağız. Bugün bu alanı dolduran siz değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. İnşallah 5 yıldır ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul'umuzu gerçek belediyeciliğe hep birlikte kavuşturacağız." değerlendirmesini yaptı.
Murat Kurum, bugün 70. yaşına giren, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu çizen, milletin ve ümmetin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz şükranlarını sunduğunu belirterek, "İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte yol arkadaşıyız. İyi ki bu millet için, güzel İstanbul'umuz için, 81 ilimiz için sizlerle birlikte mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.