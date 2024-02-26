Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na 31 Mart göndermesi: Kirli hesaplar bozulacak milletin hesabı tutacak

"İSTANBUL DIŞI GÜNDEMLERİN PEŞİNDEYDİN"

Murat Kurum, Büyükçekmece'nin kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu, özellikle eski ve riskli yapıların bir an evvel yenilenmesi gerektiğini kaydederek, "Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün, şuradaki annemiz ağlarken sen hangi işin peşindeydin? Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin." diye konuştu.

Artık milletin İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını, kendileriyle arasındaki farkı gördüğünü belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'un yönetiminde, maalesef 1,5 milyon yuvamızda insanımız deprem korkusuyla yaşarken, 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara'nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bugün bir tarafta Fikirtepe'de 60 bin insanımıza yeni yuvalarını kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var. Bugün bir tarafta Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ferah'ta, Mehmet Akif Ersoy'da ayağındaki çizmelerle şantiye çamuru çiğneyenler, diğer tarafta dün dost dediği adamların hukukunu çiğneyenler var. Bugün bir tarafta Pendik'te, Sultanbeyli'de on binlerce yuvanın temelini atanlar, diğer yanda Ankara'da hançer siyasetiyle kendi genel başkanının altını oyanlar var. Bir yanda Güngören'de, Zeytinburnu'nda on binlerce yeni yuvalarına kavuşturanlar var, diğer yanda kentsel dönüşüme karşı 1500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken Büyükşehir Meclisine bile gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart'ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan, çabalayan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek."