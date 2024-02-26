Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan

Yine Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçesinde de bir süre önce TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol kaynağı tespiti için başlatılan çalışmalarda devam ediyor.

Türkiye Petrolleri AŞ (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi, Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor.

X. Bölge AR/TPO/K/M44- b4 ruhsat numaralı arazi içindeki 50 bin metrekarelik alanda Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Dikmencik-1 tespit kuyusu açılacak. 9 milyon lira bedelli projeyle ham petrol rezerv varlığının tespit edilmesi amaçlanıyor.