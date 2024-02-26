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"Gülbaharlar" suç örgütü 'KAFES'lendi! 4 ilde eş zamanlı operasyon... Aralarında elebaşının da olduğu 16 gözaltı

4 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES -48 operasyonu kapsamında "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi. Örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu 16 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin "Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 08:19 Güncelleme 26 Şubat 2024, 08:42
Gülbaharlar suç örgütü ’KAFES’lendi! 4 ilde eş zamanlı operasyon... Aralarında elebaşının da olduğu 16 gözaltı

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES - 48 operasyonu kapsamında "Gülbaharlar" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.

Örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 16 kişi yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.



"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ TEK TEK KAFESE KOYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız" açıklamasında bulundu.

"Gülbaharlar" suç örgütü 'KAFES'lendi!


Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Şanlıurfa'da "GÜLBAHARLAR" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4️⃣ ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.



"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,
📌Nitelikli Yağma,
📌Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
📌6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;
📌3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌2️⃣ adet av tüfeği ile
📌Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle🇹🇷

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