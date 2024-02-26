"Gülbaharlar" suç örgütü 'KAFES'lendi! 4 ilde eş zamanlı operasyon... Aralarında elebaşının da olduğu 16 gözaltı

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES - 48 operasyonu kapsamında "Gülbaharlar" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.



Örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 16 kişi yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.





"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ TEK TEK KAFESE KOYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız" açıklamasında bulundu. "Gülbaharlar" suç örgütü 'KAFES'lendi!

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;



Şanlıurfa'da "GÜLBAHARLAR" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️ Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4️⃣ ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.