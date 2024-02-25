HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bugün hava nasıl olacak? HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 20°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı, zamanla çok bulutlu MANİSA °C, 20°C Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu