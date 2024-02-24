İtalyan polisi Filistin’e destek veren öğrencileri coplamıştı! İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan İçişleri Bakanı’na uyarı



"GENÇLERİN COPLANMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Roberto Fico da Matteralla'nın sözlerinden sonra Piantedosi'nin özür dileyip istifa etmesi gerektiğini savundu.



Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini de Rai3 kanalında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'nın sözünün üstüne çok fazla eklenecek bir söz yok. Gençlerin coplanması kabul edilebilir değil." dedi.



Sağ koalisyon iktidarı adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, polisin sert müdahalesine yönelik tepkilere yanıt verdi.

İktidar ortağı partisi Forza Italia'da Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesinden sonra bugün liderliğe seçilen Tajani, parti kongresinde yaptığı açıklamada, "polise dokunulmaması gerektiğini, bu insanların düşük maaşla devleti savunduklarını" söyledi.



Pisa ve Floransa kentlerinde önceki günkü Filistin'e destek gösterilerinde polislerin gençlere coplu sert müdahalede bulunduğu ve çok sayıda öğrencinin yaralandığı basına yansımıştı.

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