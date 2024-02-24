TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde yapılacak törenin ardından Kırıkkale Kavlak Caminde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
TÜRK-İŞ: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul KAVLAK' ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm emek camiamıza baş sağlığı diliyoruz.
MURAT KURUM: TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Ruhu şâd olsun.