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MİT ve Emniyet'ten PKK'ya nokta operasyon! "Mazlum Mardin" kod adlı sözde sorumlu Avrupa'ya kaçamadan yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl'ı Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. Başarılı operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Kızıl, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Teröristin, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 14:08 Güncelleme 23 Şubat 2024, 14:40
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde başarılı bir operasyona imza attı.

Hassas yürütülen çalışmalar sonucu PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından ʺMazlum Mardinʺ kod adlı Murat KızılPKK/KCK'nın sözde sorumlularından ʺMazlum Mardinʺ kod adlı Murat Kızıl

Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından ʺMazlum Mardinʺ kod adlı Murat KızılPKK/KCK'nın sözde sorumlularından ʺMazlum Mardinʺ kod adlı Murat Kızıl


SURİYE VE IRAK'TA FAAKİYET GÖSTERDİ
2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

Murat Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.


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