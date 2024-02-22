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Son dakika: MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Ateş'in 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldığı ortaya çıktı. Terörist Ateş, örgütün illegal para trafiğini yöneten teröristler arasında yer alıyordu.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 09:57 Güncelleme 22 Şubat 2024, 10:34
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in görevlendirdiği özel ekibin uzun süredir yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.

Terörist Ateş, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!



TERÖRİST MURAT ATEŞ KİMDİR?
Murat Ateş, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağladı.

2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldı.



2016 yılında Suriye'ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG Lojistik ve Maliye sözde Sorumluluğu görevine getirildi. 2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı Lojistik sözde Sorumlusu oldu.

2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler Maliye sözde Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat Ateş, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.

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