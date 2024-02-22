Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi





2016 yılında Suriye'ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG Lojistik ve Maliye sözde Sorumluluğu görevine getirildi. 2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı Lojistik sözde Sorumlusu oldu.