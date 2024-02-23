Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar

Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır.Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda 85 bin kişi var. Yolda caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerimle hep beraber olduk. Çocuklar, kadınlar tüm halk oyunları ekipleri elhamdülillah bu ne güzellik böyle.

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum.

Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla kendi akıllarıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulmak kriteri ile değil parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. Biz İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimlerini aynı şekilde diğer yerlerdeki adaylarımızı belirlerken şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettik.

MUHALEFETTE BORÇ KAVGASI Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabi muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor.

İşte bu şekilde tespit ettiğimiz Cumhur İttifakı'mızın belediye başkan adaylarımızın verdiği her sözün arkasında biz varız, cumhurbaşkanı var, hükümetimiz var, Cumhur İttifakı var. Muhalefet tarafında ise herhangi bir ölçü yok. Öyle ki kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca kavga çok sert geçiyor.

Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülke ile ve bu millet ile hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor.

Alanda 85 bin kişi var







CHP ARTIK KANDİL'İN PİYONUDUR

Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübe ile biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin yüzde 90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok.

Belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde engellendik yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kendilerine verilen kaynakları şahsi hırsları heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.

Milleti kandırarak makam mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığı ile kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı ile dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor.