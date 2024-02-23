KAAN'a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG'u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile "Gereksiz yatırım" dediler

İstikametini aldığı fonlara göre tayin eden CHP
yandaşı medyanın Türkiye'nin vizyon projelerine karşı olan hazımsızlığı dinmiyor.
Geride bıraktığımız günlerde yerli milli muharip uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünya KAAN'ı konuşurken, Türkiye'nin tarihi hamlesini hazmedemeyen CHP fondaşı gazeteler ilk sayfalarında KAAN'a yer vermedi.
KAAN HAZIMSIZLIĞI! CHP BESLEMELERİ 3 MAYMUNU OYNADI
CHP beslemesi BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi KAAN'ın ilk uçuşunu manşetlerine taşımaya bile tenezzül etmedi.
Milli muharip uçak KAAN'ın tarihi başarısı karşısında 'at gözlüğü' takan yandaş medya bu kez de yollardaki yerli ve milli gururumuz TOGG'u hedef aldı.
TOGG'U KARALAMAYA YELTENDİ: "GEREKSİZ YATIRIM"
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ TV'de yayınlanan 'Para Politika' isimli programda Murat Muratoğlu, "TOGG kadar gereksiz bir yatırım, olamaz" diyerek yerli otomobilimizi karalamaya yeltendi.
Muratoğlu, "TOGG hiçbir zaman kar edemeyecek bir arabadır" dedi.
Hatırlanacağı üzere CHP, TOGG'un üretim ve banttan inme aşamasında kurumsal ve sistematik bir biçimde yerli otomobili hedef almış, "Yapamazlar, yapsalar da satamazlar" şeklinde propagandalar yürütmüştü.
TOGG'UN YÜKSELİŞİ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR
Gelinen bu noktada TOGG'un yükselişi günden güne katalanarak büyüyor. Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.