KAAN'a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG'u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile "Gereksiz yatırım" dediler





Hatırlanacağı üzere CHP, TOGG'un üretim ve banttan inme aşamasında kurumsal ve sistematik bir biçimde yerli otomobili hedef almış, "Yapamazlar, yapsalar da satamazlar" şeklinde propagandalar yürütmüştü.



TOGG'UN YÜKSELİŞİ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR

Gelinen bu noktada TOGG'un yükselişi günden güne katalanarak büyüyor. Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.