Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi atılımları meyvelerini vermeye devam ederken dünya basını da yeni gelişmeleri takibe devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınına damga vurdu. Yunan Kathimerini Türkiye'nin yerli savunma sanayii konusundaki atılımlarına dikkat çekerken Bloomberg ise KAAN'ın bir dönüm noktası olduğunu yazdı. Azerbaycan gazetesi Azertac ise KAAN'ın Türkiye'nin en iddialı projesi olduğunu belirtti. İşte, manşet manşet KAAN'ın ilk uçuşu...