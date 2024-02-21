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Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi atılımları meyvelerini vermeye devam ederken dünya basını da yeni gelişmeleri takibe devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınına damga vurdu. Yunan Kathimerini Türkiye'nin yerli savunma sanayii konusundaki atılımlarına dikkat çekerken Bloomberg ise KAAN'ın bir dönüm noktası olduğunu yazdı. Azerbaycan gazetesi Azertac ise KAAN'ın Türkiye'nin en iddialı projesi olduğunu belirtti. İşte, manşet manşet KAAN'ın ilk uçuşu...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:36 Güncelleme 21 Şubat 2024, 15:23
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje 1

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı

Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje 2

Dünya basını Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştıran ve ilk kez havalanan KAAN'ın ilk uçuşunu manşete taşıdı.

Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje 3

KATHİMERİNİ: KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI

Yunan Kathimerini gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşunu duyururken "NATO üyesi Türkiye, milli savaş uçağı üretmeye yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlattı.

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