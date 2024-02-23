SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak

HALEN 667 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 uçak ve 3 gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 uçak, 1 helikopter, 1 korvet, 3 bot, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve 3 bot, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisleri ekiplerine ait 4 bot, 1 ROV ve 1 Sonar, İl Jandarma Komutanlığı'na ait 27 araç, 2 dron, 2 K9, 1 Sky Ranger, Bursa AFAD Müdürlüğü'ne ait 8 araç olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıcın katıldığı çalışmalar 9'uncu gününde 667 personelle sürdürülüyor.

Deniz dibinde günlerce kalan cenazelerin şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkması ve sahile vurma ihtimaliyle, balıkçılar da aramalara dahil edildi. 6'ncı günde aramalara katılan 13 balıkçı gırgırına ilave olarak, 7'nci günde 30 balıkçı teknesi de çalışmalarda yer aldı. Balıkçılar 5,5 mil açıktaki TCG AKIN'a, 2 mil mesafe bırakıp, kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri de karadan aramalarına devam ediyor.

AYNI NOKTA 4. KEZ ARANACAK

Aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeninin bulunduğu kaptan köşkü, geminin güvertesi ve mürettebat kamaraları 3 kez arandı. Batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine ise rastlanmadı. 'Gözden kaçma' ihtimaline karşı kaptan köşkü, güverte ve kamaraların olduğu 3 kat, 9'uncu günde 4'üncü kez aranacak.

SAS komandolarının kapısını kırarak girdiği ve yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedenini bulduğu makine dairesindeki arama çalışmaları, 6, 7 ve 8'inci günde de sürdü.