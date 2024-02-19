Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde şov yaptı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg , 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X'i Türkiye'nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

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Gaziantep'ten Samsun'a, İzmir'den Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Magna Hotel'de kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşuyor.

