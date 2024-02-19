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Togg'a tam not! Kar pistinde şov yaptı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg bu kez kar pistine çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki sabit ve mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılarla buluşan Togg T10X, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki performansıyla ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 17:20 Güncelleme 19 Şubat 2024, 17:43
Togg’a tam not! Kar pistinde şov yaptı 1

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde şov yaptı.

Togg’a tam not! Kar pistinde şov yaptı 2

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X'i Türkiye'nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Togg T10X kar pistine çıktı

Togg’a tam not! Kar pistinde şov yaptı 3

Gaziantep'ten Samsun'a, İzmir'den Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Magna Hotel'de kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşuyor.

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