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    CHP'nin medyası çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi! Hem Togg'u hem depremzedeleri hedef aldı

    Seçim sonuçları, Kılıçdaroğlu seçmenini çılgına çevirdi. Hezimetin faturası, depremzedelere kesildi! Kimi yardımını geri istedi. Kimi "Ölsünler" dedi. Sözcü ise ileri gitti. Togg örneğiyle halka hakaret etti! Bu saldırılara aynı mahalleden de tepkiler geldi! Bitmek bilmeyen bu nefret, acizliklerini gösterdi.

    ’Togg’lu saldırı

    Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı. Afet bölgesindeki 11 ilin de 8'ini kazandı! Kemal Bey'in seçmeni ise depremzedeye çattı! "Bir daha 1 kuruş vermem" diyen çıktı. "Keşke daha çok ölseydiniz" bedduaları yankılandı! Aziz Nesin ile Aysun Kayacı bile hatırlatıldı!



    Sözcü gazetesi ise abarttı! "Çadırı çok sevmişler" diyerek hakaretler yağdırdı. Mahalle de ayrıştı! Bergüzar Korel ile Sinan Akçıl gibi ünlüler "Yanlış" diye çıkıştı. Depremzedeler ise ayaklandı! "Oyumuzu sorgulayamazsınız" diye haykırdı! Uyarmak, TAKVİM'e kaldı: Hani demokrasi?



    Kılıçdaroğlu, yerli otomobilimiz için "Yapamazlar, yapsalar da satamazlar" dedi. Daha sonra TOGG piyasaya çıkınca, Gemlik Kampüsü'nü görmeye bile gitmedi.

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    Haberler Güncel CHP'nin medyası çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi! Hem Togg'u hem depremzedeleri hedef aldı
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