CHP'nin medyası çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi! Hem Togg'u hem depremzedeleri hedef aldı

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı. Afet bölgesindeki 11 ilin de 8'ini kazandı! Kemal Bey'in seçmeni ise depremzedeye çattı! "Bir daha 1 kuruş vermem" diyen çıktı. "Keşke daha çok ölseydiniz" bedduaları yankılandı! Aziz Nesin ile Aysun Kayacı bile hatırlatıldı!





Sözcü gazetesi ise abarttı! "Çadırı çok sevmişler" diyerek hakaretler yağdırdı. Mahalle de ayrıştı! Bergüzar Korel ile Sinan Akçıl gibi ünlüler "Yanlış" diye çıkıştı. Depremzedeler ise ayaklandı! "Oyumuzu sorgulayamazsınız" diye haykırdı! Uyarmak, TAKVİM'e kaldı: Hani demokrasi?