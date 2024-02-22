HDP'li Mızraklı'nın 'deprem konutu' tiyatrosu çöktü! "Devletin yaptığı işlerde olmam" dedi e-Devlet'ten başvuru yaptığı ortaya çıktı





HAK SAHİPLİĞİNİ İPTAL EDECEK YÜZÜ VAR MI?

Şimdi gözler hak sahipliği için AFAD'a başvuran sonrasında da "Devletin yaptığı işlerde ben olmam" deyip ucuz tiyatro sahneleyen Adnan Selçuk Mızraklı'nın hak sahipliğini iptal edip etmeyeceği merak konusu oldu



Bu ikiyüzlülük sonrası "Adnan Selçuk Mızraklı'nın hak sahipliği iptal edilsin. Yerine depremzede başka bir aileye konut verilsin" yorumları yapıldı.

