HDP'li Mızraklı'nın 'deprem konutu' tiyatrosu çöktü! "Devletin yaptığı işlerde olmam" dedi e-Devlet'ten başvuru yaptığı ortaya çıktı

Terör tutuklusu eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' üzerinden giriştiği ucuz tiyatro elinde patladı.
Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da bulunan konutu ağır hasar alan Mızraklı'ya kuradan 3+1 konut çıktı.
UCUZ TİYATRO
Bu durumun haberleştirilmesi üzerine Mızraklı rezil bir üslup ile "Halkımın iradesini hiçe sayıp yerime kayyım atayanların. 4,5 yıldır hukuksuz bir şekilde beni tutsak edenlerin, gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlerde ben olmam.Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler" paylaşımında bulundu.
"DEVLETİN YAPTIĞI İŞLERDE BEN OLMAM" DEDİ, E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ancak "Devletin yaptığı işlerde ben olmam" diyen Mızraklı'nın sahnelediği oyun kısa sürdü. Terör tutuklusu HDP'linin 28.07.2023 tarihinde bizatihi e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığı tespit edildi.
KİRLİ OYUNU AFAD BOZDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Diyarbakır şubesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir" ifadelerine yer verildi.