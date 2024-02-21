Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti | CHP fondaşları kör oldu tek satır yazmadı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi atılımları meyvelerini vermeye devam ederken dünya basını da yeni gelişmeleri takibe devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınına damga vurdu. Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Başkan Recep Tayip Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Dünya KAAN'ı konuşurken, Türkiye'nin tarihi hamlesini hazmedemeyen CHP fondaşı gazeteler ilk sayfalarında KAAN'a yer vermedi.
KAAN, 21 Şubat 2024 sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
Dünya basını Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştıran ve ilk kez havalanan KAAN'ın ilk uçuşunu manşete taşıdı.