Milli uçak KAAN gökyüzünde! Hangi teknik özelliklere sahip? F-16 ile arasındaki fark ne?

Uçus öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, inis takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları bir bir tamamlayan KAAN , son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekletirdi.

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"GÖKLERİNİ KORUMAYAN ULUSLAR YARINDAN EMİN OLAMAZ

11 dakikalık ilk uçusu test pilotu Barbaros Demirbas gerçekletirdi. Uçusun ardından Demibaş dakikalarca alkışlandı.

KAAN'ın uçuşunu Türk havacılık tarihinde bir milat, bir devrim olarak nitelendiren Demirbaş, "Bu projenin gerçekleştirilmesi aynı zamanda Türk uçak sanayiinin kurtuluş mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için herkesin elinden gelen bütün desteği vermesi bir vatandaşlık borcu. Türkiye'nin, KAAN'ı imal ederek uçurmak dışında bir seçeneği yok. Ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacak. 'İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" dedi.