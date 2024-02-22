Milli uçak KAAN gökyüzünde! Hangi teknik özelliklere sahip? F-16 ile arasındaki fark ne?

Tam bağımsız savunma sanayii vizyonuna sağlam adımlarla devam eden Türkiye, beşinci nesil savaş jeti projesinde dev bir adım attı. Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu anlamda Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve Japonya'nın ardından beşinci nesil savaş uçağını gökyüzü ile buluşturan beşinci ülke oldu. Peki, Kaan hangi teknik özelliklere sahip? F-16 ile arasındaki temel fark ne? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdogan'ın çizdigi yerlli ve milli tam bağımsız savunma sanayii vizyonunun kilometre taslarından biri daha aşıldı. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Uçus öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, inis takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları bir bir tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekletirdi.
"GÖKLERİNİ KORUMAYAN ULUSLAR YARINDAN EMİN OLAMAZ
11 dakikalık ilk uçusu test pilotu Barbaros Demirbas gerçekletirdi. Uçusun ardından Demibaş dakikalarca alkışlandı.
KAAN'ın uçuşunu Türk havacılık tarihinde bir milat, bir devrim olarak nitelendiren Demirbaş, "Bu projenin gerçekleştirilmesi aynı zamanda Türk uçak sanayiinin kurtuluş mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için herkesin elinden gelen bütün desteği vermesi bir vatandaşlık borcu. Türkiye'nin, KAAN'ı imal ederek uçurmak dışında bir seçeneği yok. Ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacak. 'İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" dedi.